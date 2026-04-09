Secretario general y presidente de Vietnam realizará visita de Estado a China

Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su cónyuge, encabezará una delegación de alto nivel en una visita de Estado a China, del 14 al 17 de abril de 2026.

    El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)


Según un comunicado oficial emitido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el viaje se realiza atendiendo a la invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, y su esposa./.

VNA/VNP

Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, para reafirmar la prioridad absoluta de fortalecer la gran amistad y la solidaridad especial entre ambas naciones.
