Secretario general y presidente de Vietnam realizará visita de Estado a China
Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su cónyuge, encabezará una delegación de alto nivel en una visita de Estado a China, del 14 al 17 de abril de 2026.
Según un comunicado oficial emitido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el viaje se realiza atendiendo a la invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, y su esposa./.