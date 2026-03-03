Secretario general To Lam trabaja con la Oficina del Comité Central del Partido

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, presidió hoy una reunión de trabajo con la Oficina del Comité Central del Partido y los órganos asesores para revisar el programa de labores del Buró Político y del Secretariado, centrado en las tareas del primer trimestre de 2026 y en la preparación del segundo pleno del Comité Central del XIV mandato.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

En la cita participaron Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado, así como otros integrantes del Buró Político y del Secretariado del Comité Central, dirigentes de las comisiones partidistas a nivel central y representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional y organismos competentes.

Durante el encuentro, el máximo dirigente reconoció la labor de la Oficina del Comité Central del Partido y de las entidades relacionadas en la elaboración e implementación del Programa de Trabajo 2026 del Buró Político y del Secretariado, además de su coordinación en la preparación de los contenidos que serán sometidos al segundo pleno.

Ante el escaso tiempo restante del primer trimestre y el amplio volumen de tareas pendientes, To Lam instó a revisar el programa de trabajo del Comité Central del XIV mandato, ajustar los plazos y definir responsabilidades concretas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Asimismo, pidió continuar perfeccionando los proyectos destinados a materializar los contenidos clave de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las directrices del Buró Político y del Secretariado.

El secretario general subrayó la necesidad de mantener la disciplina y el rigor en la elaboración y ejecución del programa de trabajo, asegurar la calidad y el cumplimiento de los plazos conforme al reglamento, y respetar los procedimientos y competencias en la presentación de los documentos.

También solicitó reforzar el seguimiento de la implementación de resoluciones y conclusiones, así como acelerar la aplicación de tecnologías de la información para monitorear el avance de las tareas.

De cara al segundo pleno del Comité Central del XIV mandato, pidió preparar de manera minuciosa los contenidos, el programa y las condiciones necesarias para su organización.

Al concluir, reiteró que las tareas en el período venidero son exigentes y demandan un mayor esfuerzo en el asesoramiento estratégico, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.