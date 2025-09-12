Noticieros
Secretario general To Lam asiste al lanzamiento del sitio web oficial del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam
Hanoi (VNA) - El periódico Nhan Dan (Pueblo) llevó a cabo esta tarde en Hanoi la ceremonia de inauguración del sitio web oficial del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, disponible en la dirección https://daihoidangtoanquoc.vn, con la participación del secretario general de la fuerza política, To Lam.
Al evento asistieron también miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, líderes de organismos centrales y locales, así como representantes de los medios de comunicación y de instituciones relevantes.
En su intervención inaugural, Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido y editor jefe del periódico Nhan Dan, destacó que la creación del sitio web especializado reafirma el papel del periódico como órgano de prensa principal del Partido, el Estado y el pueblo.
Esta plataforma digital proporcionará información oficial, precisa y oportuna sobre las actividades relacionadas con el Congreso, además de convertirse en una base de datos histórica y una herramienta moderna de comunicación, que aplica tecnologías como la inteligencia artificial para fomentar la interacción con los ciudadanos y recolectar aportes a los documentos congresuales.
En su discurso, el secretario general To Lam subrayó la importancia estratégica del sitio web en el contexto actual de sobrecarga informativa y desafíos derivados del ciberespacio. Recalcó que, ante la proliferación de informaciones falsas y distorsionadas, los canales oficiales deben convertirse en pilares firmes de la confianza pública y en instrumentos contundentes en la lucha ideológica y cultural.
Exigió que el sitio funcione con altos estándares de seguridad, con monitoreo permanente y mecanismos de respuesta ante posibles ciberataques. Además, señaló que todos los contenidos deben seguir estrictamente las orientaciones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, evitando suposiciones y errores. La información debe ser precisa, concisa, accesible y estéticamente cuidada, con formatos integrados como textos, infografías y videos, adecuados tanto para el público nacional como internacional.
También remarcó que el sitio web cumple funciones clave para diferentes audiencias. Para los cuadros y militantes del Partido, será un “manual electrónico” con documentos, cronogramas y normativas. Para la ciudadanía, será un espacio confiable para acceder a los documentos del Congreso, comprender políticas y ejercer sus derechos y deberes. Para la diáspora y la comunidad internacional, representará una “ventana a Vietnam”, mostrando un país renovado, disciplinado, culturalmente sólido y comprometido con la integración global.
El líder partidista expresó su confianza en que el equipo encargado –periodistas, editores, técnicos y expertos en datos– actúe con profesionalismo, firmeza política, ética intachable y dominio de herramientas digitales, convirtiéndose en verdaderos “combatientes” en el frente de la información.
Al concluir el acto, el secretario general To Lam, junto con otros altos dirigentes del Partido y del Estado, realizó el gesto simbólico de activación oficial del sitio web.
El sitio web, desarrollado por el periódico Nhan Dan, cuenta con múltiples secciones especializadas como: “Camino al XIV Congreso Nacional del Partido”, “Revisión del XIII Congreso”, “Aportes a los borradores de documentos”, “Discursos del Secretario General”, “Normativas del Partido” y “Contenido multimedia”.
También incorpora por primera vez tecnologías avanzadas como un chatbot con inteligencia artificial y un mapa interactivo de líderes del Partido a lo largo de la historia, brindando una experiencia informativa moderna y accesible para una audiencia amplia, dentro y fuera del país./.