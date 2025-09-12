Secretario general To Lam asiste al lanzamiento del sitio web oficial del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) - El periódico Nhan Dan (Pueblo) llevó a cabo esta tarde en Hanoi la ceremonia de inauguración del sitio web oficial del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, disponible en la dirección https://daihoidangtoanquoc.vn, con la participación del secretario general de la fuerza política, To Lam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)

Al evento asistieron también miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, líderes de organismos centrales y locales, así como representantes de los medios de comunicación y de instituciones relevantes.

En su intervención inaugural, Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido y editor jefe del periódico Nhan Dan, destacó que la creación del sitio web especializado reafirma el papel del periódico como órgano de prensa principal del Partido, el Estado y el pueblo.

Esta plataforma digital proporcionará información oficial, precisa y oportuna sobre las actividades relacionadas con el Congreso, además de convertirse en una base de datos histórica y una herramienta moderna de comunicación, que aplica tecnologías como la inteligencia artificial para fomentar la interacción con los ciudadanos y recolectar aportes a los documentos congresuales.

En su discurso, el secretario general To Lam subrayó la importancia estratégica del sitio web en el contexto actual de sobrecarga informativa y desafíos derivados del ciberespacio. Recalcó que, ante la proliferación de informaciones falsas y distorsionadas, los canales oficiales deben convertirse en pilares firmes de la confianza pública y en instrumentos contundentes en la lucha ideológica y cultural.

Exigió que el sitio funcione con altos estándares de seguridad, con monitoreo permanente y mecanismos de respuesta ante posibles ciberataques. Además, señaló que todos los contenidos deben seguir estrictamente las orientaciones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, evitando suposiciones y errores. La información debe ser precisa, concisa, accesible y estéticamente cuidada, con formatos integrados como textos, infografías y videos, adecuados tanto para el público nacional como internacional.

También remarcó que el sitio web cumple funciones clave para diferentes audiencias. Para los cuadros y militantes del Partido, será un “manual electrónico” con documentos, cronogramas y normativas. Para la ciudadanía, será un espacio confiable para acceder a los documentos del Congreso, comprender políticas y ejercer sus derechos y deberes. Para la diáspora y la comunidad internacional, representará una “ventana a Vietnam”, mostrando un país renovado, disciplinado, culturalmente sólido y comprometido con la integración global.

El líder partidista expresó su confianza en que el equipo encargado –periodistas, editores, técnicos y expertos en datos– actúe con profesionalismo, firmeza política, ética intachable y dominio de herramientas digitales, convirtiéndose en verdaderos “combatientes” en el frente de la información.

Al concluir el acto, el secretario general To Lam, junto con otros altos dirigentes del Partido y del Estado, realizó el gesto simbólico de activación oficial del sitio web.

El sitio web, desarrollado por el periódico Nhan Dan, cuenta con múltiples secciones especializadas como: “Camino al XIV Congreso Nacional del Partido”, “Revisión del XIII Congreso”, “Aportes a los borradores de documentos”, “Discursos del Secretario General”, “Normativas del Partido” y “Contenido multimedia”.

También incorpora por primera vez tecnologías avanzadas como un chatbot con inteligencia artificial y un mapa interactivo de líderes del Partido a lo largo de la historia, brindando una experiencia informativa moderna y accesible para una audiencia amplia, dentro y fuera del país./.