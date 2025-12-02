Secretario general del PCV visita a exlíderes de Laos

Vientiane (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visitó hoy a los exsecretarios generales del Partido Popular Revolucionario y expresidentes de Laos, Choummaly Sayasone y Bounnhang Vorachith, en el marco de su visita de Estado a Laos.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el exsecretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y expresidente del país, Bounnhang Vorachith. (Foto: VNA)



Durante el encuentro, los exlíderes de Laos expresaron su alegría al reencontrarse con el secretario general To Lam, quien es un amigo cercano y confiable del pueblo laosiano.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el exsecretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y expresidente del país, Choummaly Sayasone. (Foto: VNA)



Manifestaron su orgullo por los logros de Vietnam, especialmente en el ámbito económico, destacando el rápido crecimiento y la creciente influencia de Vietnam a nivel internacional.



También subrayaron su satisfacción por el continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, con la implementación de varios proyectos estratégicos en marcha.



To Lam agradeció profundamente la atención y el apoyo de los exlíderes de Laos hacia Vietnam, reconociendo los logros de Laos en sus 50 años de construcción nacional y 40 años de renovación.

Aseguró que Vietnam continuará apoyando plenamente el proceso de renovación y el desarrollo socioeconómico de Laos. También expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos, el país continuará prosperando y llevará a cabo con éxito su XII Congreso Nacional.



Compartió que durante esta visita, ambas partes acordaron elevar sus relaciones al nivel de “Gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y conexión estratégica". Esta decisión refleja una visión compartida y los intereses estratégicos entre ambos países, orientados a una cooperación a largo plazo en beneficio de la resiliencia y la prosperidad conjunta de ambos pueblos.



Los exlíderes de Laos reiteraron que Vietnam siempre ha sido un amigo fiel, que ha estado al lado de Laos en los momentos más difíciles y en su actual proceso de renovación.



Manifestaron su firme creencia en que, bajo el liderazgo de ambos partidos, las relaciones entre Vietnam y Laos seguirán profundizándose, trayendo beneficios concretos a los pueblos de ambos países.



El secretario general To Lam también informó sobre las próximas reuniones de alto nivel entre los dos partidos y gobiernos, con el objetivo de impulsar la cooperación en los ámbitos económico, defensa, seguridad, cultura y educación.



Aseguró que las relaciones entre ambos países se fortalecerán aún más, con la meta de alcanzar un comercio bilateral de 5 mil millones de dólares en el corto plazo, y de llegar a 10 mil millones de dólares en el futuro cercano.



Subrayó que Vietnam continuará trabajando estrechamente con Laos en la implementación de acuerdos estratégicos, especialmente en proyectos de infraestructura, energías renovables, formación de recursos humanos y cooperación científica y tecnológica. /.