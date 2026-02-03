Secretario General del PCV recibe la insignia por 45 años de membresía

Hanoi (VNA) — El Comité partidista de la Oficina del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy una ceremonia en la que se entregó la insignia por 45 años de membresía al Secretario General del Partido, To Lam.



La ceremonia, organizada con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930), contó con la presencia del presidente Luong Cuong; el primer ministro Pham Minh Chinh; el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Tran Cam Tu; el exmiembro permanente del Secretariado Tran Quoc Vuong; miembros actuales y anteriores del Buró Político y del Secretariado; miembros y exmiembros del Comité Central del Partido; y dirigentes de los organismos centrales del Partido.



En nombre de la dirección del Partido, Tran Cam Tu entregó la insignia de 45 años de membresía y flores de felicitación a To Lam, destacando la importancia de este evento al reconocer sus casi cinco décadas de dedicación, formación y valiosas contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y al país.



Con más de 45 años de militancia en el Partido, To Lam ha ocupado diversos cargos clave, desde los niveles más bajos hasta los más altos del liderazgo, tanto dentro del Partido como en el Estado. En todas las circunstancias, ha permanecido firme en sus convicciones políticas, siendo completamente leal a los ideales del Partido, dedicado al servicio de la Patria y del pueblo, comprometido con el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, y un modelo de ética y disciplina revolucionarias, afirmó.



Desde que asumió su cargo como Secretario General del Partido en un período de transición histórica marcado por numerosos desafíos, To Lam ha demostrado su capacidad como líder unificador, trabajando estrechamente con el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado para garantizar la unidad de propósito y acción, conduciendo al país hacia resultados significativos.



Con una visión estratégica, mentalidad innovadora y acción decidida, ha liderado importantes reformas para optimizar y reestructurar el sistema político, haciéndolo más eficiente, eficaz y fuerte, ganando el apoyo amplio de los cuadros, militantes del Partido y la ciudadanía. Ha puesto siempre en primer lugar a la población en la formulación de políticas, con especial atención al bienestar social, la educación, la salud y el apoyo a los grupos vulnerables.



Tran Cam Tu destacó que el exitoso XIV Congreso Nacional del Partido marcó un importante punto de inflexión, dando un nuevo impulso al desarrollo nacional sostenible.



Con una profunda comprensión tanto teórica como práctica, el Secretario General, junto con el Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado, ha liderado la elaboración de documentos científicos e innovadores que trazan claramente la hoja de ruta para la entrada del país en una nueva era. El proceso de selección de personal para el Congreso se ha llevado a cabo con rigor, imparcialidad y objetividad, asegurando que el equipo directivo seleccionado cumpla con las expectativas del Partido y del pueblo.

En la ceremonia (Fuente: VNA)





En su discurso durante la ceremonia, To Lam expresó que recibir la insignia por sus 45 años de membresía del Partido, en el marco del 96.º aniversario de su fundación, es un gran honor tanto para él como para su familia, y un reconocimiento del Partido a la larga trayectoria de dedicación de un miembro del Partido a la causa revolucionaria.



Expresó su profunda gratitud al Partido, a las generaciones anteriores de líderes, camaradas y compatriotas, y reafirmó su determinación de seguir dedicando todo su esfuerzo y experiencia a la causa común, anteponiendo siempre los intereses del Partido, la Patria y el pueblo, y honrando el noble título de miembro del Partido./.