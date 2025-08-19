Secretario general del PCV recibe al rey de Bután

Hanoi (VNA)– El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, afirmó que la visita del rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, abrirá nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Foto: Thong Nhat - VNA

Durante un encuentro sostenido hoy en Hanoi, To Lam señaló que las similitudes en las orientaciones y objetivos de desarrollo crean condiciones favorables para fortalecer aún más la cooperación bilateral, reafirmando el apoyo de Vietnam a las metas estratégicas de Bután.



El rey butanés elogió la visión y las orientaciones estratégicas de los dirigentes vietnamitas, expresando su confianza en que Vietnam alcanzará sus objetivos de desarrollo.



El monarca destacó que Bután considera a Vietnam uno de sus socios prioritarios en el Sudeste Asiático y desea intensificar la cooperación en múltiples ámbitos, compartiendo y aprendiendo de la experiencia vietnamita.



Ambos líderes se mostraron satisfechos con el desarrollo de las relaciones de amistad bilateral desde el establecimiento de vínculos diplomáticos hace más de una década.

Coincidieron en que la amistad, las similitudes en la cultura y la filosofía de desarrollo constituye una base sólida para aprovechar el potencial y las fortalezas de cada país, promoviendo una cooperación más profunda que beneficie a ambas naciones y contribuya a la paz y estabilidad regional e internacional.



To Lam valoró los resultados de la reunión entre el rey de Bután y el presidente de Vietnam, en la que ambas partes acordaron intensificar la confianza política, los intercambios de alto nivel y la cooperación en economía, comercio e inversión; así como ampliar la colaboración en protección ambiental, ciencia, tecnología e innovación.



También alentó a fomentar los intercambios culturales, religiosos, en particular el budismo, y de pueblo a pueblo, para estrechar la comprensión mutua.



Los dos líderes acordaron reforzar la cooperación y apoyarse mutuamente en foros multilaterales, en particular en el marco de las Naciones Unidas. El secretario general To Lam saludó la intención de Bután de intensificar su cooperación con la ASEAN./.