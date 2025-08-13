Secretario general del PCV recibe al excónsul honorario de Vietnam en Corea del Sur

Busan, Corea del Sur (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, recibió hoy en Busan al excónsul honorario de Vietnam en Corea del Sur, Park Soo Kwan, en el marco de su visita de Estado al país esteasiático.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió en Busan al excónsul honorario de Vietnam en Corea del Sur, Park Soo Kwan. (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, To Lam subrayó que en los últimos años, gracias al apoyo activo de los Gobiernos y pueblos de ambos países, y a los empresarios destacados de Corea del Sur, incluido Park Soo Kwan, las relaciones de cooperación bilateral, especialmente en el ámbito económico, han crecido a un ritmo acelerado.

Vietnam y Corea del Sur siguen siendo socios clave el uno para el otro, mientras que los intercambios entre pueblos y la cooperación local se desarrollan de manera dinámica, precisó.

Con el objetivo de fortalecer la presencia diplomática de Vietnam en el sur de Corea, y para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad vietnamita y los socios locales, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam ha decidido establecer un Consulado General en la ciudad de Busan.

Expresó su deseo de que Park Soo Kwan continúe prestando su apoyo y brindando todas las facilidades posibles para el éxito del Consulado General en Busan.

Por su parte, Park Soo Kwan destacó que, con la visión y el estilo de liderazgo del Secretario General, Vietnam continuará desarrollándose de manera próspera en el futuro.

También compartió que la ciudad de Busan se siente muy honrada de haber sido elegida como sede del Consulado General de Vietnam y ha preparado meticulosamente la ceremonia de inauguración del Consulado, así como la celebración del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones de cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y Busan.

Park expresó su confianza en que la cooperación entre ambas ciudades continuará creciendo, aportando aún más al desarrollo de la relación bilateral entre Corea del Sur y Vietnam en esta nueva etapa./.