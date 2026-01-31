Secretario general del PCV realizará una visita de Estado a Camboya

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el rey de Camboya, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, encabezará una delegación de alto nivel para realizar una visita de Estado a Camboya, por una invitación del rey anfitrión, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, a invitación del presidente del Partido Popular de Camboya (CPP), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, el líder vietnamita también copresidirá el Encuentro de alto nivel entre el Buró Político del Comité Central del PCV y el Comité permanente del Comité Central del CPP, y el Encuentro entre tres líderes del Partido de Vietnam-Camboya-Laos, que se prevé efectuarse el 6 de febrero en Camboya. /.