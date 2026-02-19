Secretario general del PCV mantiene conversaciones telefónicas con senadores estadounidenses

Washington (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, sostuvo el 18 de febrero (hora local) conversaciones telefónicas con el senador Steve Daines (republicano - Montana) y el senador Bill Hagerty (republicano - Tennessee), ambos miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con motivo de su viaje para asistir a la reunión inaugural del Consejo de Paz de Gaza en Washington.





Durante la conversación telefónica con el senador Steve Daines, el secretario general To Lam agradeció al legislador por su carta de felicitación por el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, que fijó como meta convertir a Vietnam en un país en desarrollo con ingresos medios altos e industria moderna para 2030, y en una nación desarrollada para 2045.





Asimismo, expresó su reconocimiento por los esfuerzos del senador Steve Daines para promover la aprobación en el Senado de Estados Unidos de la resolución que conmemora el 30.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que refleja el respaldo bipartidista y el apoyo personal del senador a los vínculos entre Vietnam y Estados Unidos.





Al repasar los avances positivos de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, incluidas las importantes contribuciones del Congreso estadounidense, el secretario general sugirió que ambas partes sigan consolidando la base construida durante más de 30 años, especialmente mediante intercambios de delegaciones y cooperación parlamentaria.





También propuso mantener relaciones económicas, comerciales y de inversión estables y sostenibles, y pidió que el Congreso de Estados Unidos continúe destinando recursos para ayudar a Vietnam a abordar las secuelas de la guerra, en particular el proyecto de descontaminación de dioxinas en el aeropuerto de Bien Hoa, la limpieza de municiones sin explotar, el apoyo a personas con discapacidad y víctimas de guerra, así como una mayor asistencia en la búsqueda, recuperación e identificación de soldados vietnamitas desaparecidos.





El secretario general reafirmó el compromiso de Vietnam de mantener una cooperación plena y responsable con Estados Unidos en la contabilización de militares estadounidenses desaparecidos en acción (MIA).





Al felicitar a To Lam por su reelección como secretario general del PCV y recordar con agrado su visita a Vietnam en marzo de 2025, el senador Steve Daines manifestó su impresión por los logros del desarrollo socioeconómico del país y celebró que Estados Unidos se haya convertido en el segundo mayor socio comercial de Vietnam.





Subrayó que Vietnam es un socio económico clave para Estados Unidos en la región y expresó su esperanza de que ambos países concluyan pronto un acuerdo comercial recíproco.





Reiterando el sólido respaldo bipartidista del Congreso estadounidense a lo largo de las generaciones hacia la relación bilateral, el senador Steve Daines expresó su deseo de que Vietnam continúe fortaleciéndose como una nación independiente, resiliente y próspera.





Coincidió en la importancia de mantener contactos e intercambios a todos los niveles, especialmente al más alto nivel, y afirmó que dará prioridad a una mayor cooperación en temas relacionados con las secuelas de la guerra y otros ámbitos de interés común.

Durante las conversaciones, ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo. El senador Steve Daines valoró la participación de Vietnam en el Consejo de Paz de Gaza, destacando su papel como miembro activo, proactivo y responsable de la comunidad internacional ante los desafíos regionales y globales.





En otra llamada telefónica con el senador Bill Hagerty, quien también integra el Comité de Asignaciones del Senado, el secretario general To Lam señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido se celebró con éxito, marcando un hito que abre una nueva etapa de desarrollo para Vietnam.





El líder del Partido reafirmó que Vietnam mantiene de forma constante una política de independencia, autodeterminación y fortalecimiento propio; así como de paz, amistad, cooperación y desarrollo, además de multilateralizar y diversificar sus relaciones exteriores. Expresó el deseo de trabajar con Estados Unidos para implementar de manera eficaz y sustantiva el marco de la Asociación Estratégica Integral.





Al agradecer al senador Hagerty su atención y afecto hacia Vietnam, el dirigente valoró el apoyo del Congreso estadounidense para consolidar y promover la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



