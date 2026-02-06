Secretario general del PCV llega a Camboya para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, junto con una delegación de alto nivel, llegó hoy al Aeropuerto Internacional Techo, Phnom Penh, para realizar una visita de Estado a Camboya, por invitación del rey anfitrión, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.



Durante la visita, el secretario general copresidirá el Encuentro de Alto Nivel entre el Buró Político del Comité Central del PCV y el Comité Permanente del Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC), así como la reunión entre los tres máximos dirigentes de los partidos de Vietnam, Camboya y Laos en Camboya, por invitación del presidente del PPC, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.



La delegación está integrada por el primer ministro Pham Minh Chinh; el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung; la miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai; el miembro del Buró Político y ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang; el miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang; el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Control Disciplinario, Tran Sy Thanh; el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión Central de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet; el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, Pham Gia Tuc; el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el asistente del Secretario General, To An Xo; y el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu.



La visita de Estado de To Lam a Camboya reviste una importancia y un significado político especiales, y transmite un mensaje firme del Partido y el Estado de Vietnam, así como del propio secretario general, de conceder siempre la máxima prioridad al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera entre Vietnam y Camboya.



La visita no solo contribuirá a consolidar una sólida base política para las relaciones entre Vietnam y Camboya, sino que también generará un nuevo impulso para promover la cooperación integral entre ambos partidos y países, así como entre los tres partidos y tres países de Vietnam, Camboya y Laos, en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región./.