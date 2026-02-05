Secretario general del PCV inicia su visita de Estado a Laos

Vientiane (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional de Watlay, Vientiane, iniciando su visita de Estado a Laos, por invitación del secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith.





El secretario general To Lam llega a Vientiane para iniciar su visita de Estado. Foto: VNA.

A su llegada, el secretario general To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh, el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man, y la delegación de alto nivel, fueron recibidos por Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del PPRL; Phet Phomphiphak, miembro del Buró Político y jefe de la Oficina del Comité Central del PPRL; y otros altos funcionarios anfitriones.

Por parte de Vietnam, estuvieron presentes el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, el personal de la Embajada de Vietnam en Vientiane, así como miembros de la comunidad vietnamita residente en Laos.



En un ambiente de profunda amistad, jóvenes y niños laosianos ofrecieron flores al Secretario General, y representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes en Laos, junto con numerosos escolares y ciudadanos laosianos, ondearon banderas de ambos países en el aeropuerto y a lo largo de las calles para saludar al Secretario General y su delegación.



Esta visita es una oportunidad para que ambos Partidos y países sigan reafirmando su tradicional y especial vínculo de unidad, forjado y probado a lo largo de la historia, demostrando el compromiso político más alto de los líderes de los dos países en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con miras a un desarrollo más concreto y efectivo./.