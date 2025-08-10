Secretario general del PCV asiste al espectáculo artístico “Bajo la gloriosa bandera de la gloria”

Hanoi (VNA) –La Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa, en coordinación con los Comités del Partido de Hano, Hue y Ciudad Ho Chi Minh, organizaron el espectáculo político-artístico “Bajo la bandera de la gloria”, con la participación de los máximos dirigentes del país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asiste al programa. (Foto: VNA)

Incluido entre los principales eventos artísticos conmemorativos del 80º aniversario de la Revolución de Agosto y de la Fiesta Nacional del 2 de septiembre, el espectáculo fue transmitido en directo desde tres sedes: la Plaza Ba Dinh (Hanoi), la Plaza de la Puerta Ngo Mon (Hue) y el Parque Creativo de Thu Thiem (Ciudad Ho Chi Minh).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y titular de la Comisión Militar Central, To Lam, asistió al evento en Hanoi, mientras que el primer ministro Phạm Minh Chính lo hizo en Hue y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en Ciudad Ho Chi Minh.

Bajo la dirección del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y producido por el Centro de Radio y Televisión del Ejército, “Bajo la bandera de la gloria” es un programa político-artístico, un manifiesto de imágenes y emociones que celebra el amor por la Patria, el anhelo de paz, la resiliencia vietnamita a lo largo de la historia de defensa y construcción nacional, así como la imagen emblemática del “soldado del Tío Ho”, símbolo de los valores nacionales de lealtad, dedicación y sacrificio por el pueblo.

Uno de los momentos destacados fue la retransmisión en directo del cambio de la guardia de honor en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh.

Combinando la expresión artística con modernas tecnologías escénicas, el programa tejió un vínculo sagrado entre el alma de la nación y tres grandes ciudades: la milenaria capital Hanoi, la antigua ciudad imperial de Hue impregnada de cultura tradicional y la dinámica metrópoli que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh. El conjunto ofreció una imagen viva de un Vietnam unido en su diversidad y armónico en su identidad.

El espectáculo transmitió un mensaje de responsabilidad, confianza y aspiración a contribuir para la joven generación, afirmando que “Bajo la bandera de la gloria” somos uno solo: un pueblo, una fe, una voluntad y un impulso hacia el futuro, reafirmando que el Ejército Popular de Vietnam heroico es el sólido pilar del Partido, del país y del pueblo./.