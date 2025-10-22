Noticieros
Secretario General del PCV asiste a un concierto especial en Finlandia
Helsinki (VNA)- En el marco de su visita oficial a Finlandia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, asistieron a un concierto especial en la Universidad de Helsinki.
Estuvieron presentes también en el evento, celebrado anoche por la Embajada de Vietnam en Finlandia y la ciudad de Helsinki, el alcalde Daniel Sazonov, la ministra de Agricultura y Silvicultura, Sari Essayah, así como numerosos amigos finlandeses y miembros de la comunidad vietnamita residente en el país.
En su intervención, la embajadora vietnamita Pham Thi Thanh Binh, calificó la visita del secretario general To Lam, la más alta en nivel de liderazgo vietnamita realizada a Finlandia, como un hito en las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre ambos países.
La embajadora subrayó que, en más de 50 años de relaciones bilaterales, Vietnam y Finlandia han pasado de una cooperación basada en la asistencia al desarrollo a una asociación igualitaria, orientada hacia un futuro verde, innovador y creativo.
En particular, tras las conversaciones, los líderes de Vietnam y Finlandia emitieron la Declaración Conjunta sobre la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, lo que representa la confianza política mutua y una visión compartida de paz, prosperidad y desarrollo sostenible.
El concierto fue una combinación artística entre el artista vietnamita Bui Cong Duy y la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Helsinki, símbolo de la amistad y el intercambio cultural entre Vietnam y Finlandia. La música, al igual que la amistad entre ambas naciones, actúa como un vínculo que une a las personas, en busca de la belleza y los valores humanos universales.
El evento concluyó en un ambiente emotivo, como cálida bienvenida a la visita del secretario general To Lam, y como símbolo de una nueva etapa en las relaciones Vietnam–Finlandia, marcando el inicio de una prometedora era de cooperación./.