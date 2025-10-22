Secretario General del PCV asiste a un concierto especial en Finlandia

Helsinki (VNA)- En el marco de su visita oficial a Finlandia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, asistieron a un concierto especial en la Universidad de Helsinki.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, obsequian flores a los artistas (Foto: VNA)



Estuvieron presentes también en el evento, celebrado anoche por la Embajada de Vietnam en Finlandia y la ciudad de Helsinki, el alcalde Daniel Sazonov, la ministra de Agricultura y Silvicultura, Sari Essayah, así como numerosos amigos finlandeses y miembros de la comunidad vietnamita residente en el país.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, hablan con los artistas (Foto: VNA)



En su intervención, la embajadora vietnamita Pham Thi Thanh Binh, calificó la visita del secretario general To Lam, la más alta en nivel de liderazgo vietnamita realizada a Finlandia, como un hito en las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre ambos países.

La embajadora subrayó que, en más de 50 años de relaciones bilaterales, Vietnam y Finlandia han pasado de una cooperación basada en la asistencia al desarrollo a una asociación igualitaria, orientada hacia un futuro verde, innovador y creativo.



En particular, tras las conversaciones, los líderes de Vietnam y Finlandia emitieron la Declaración Conjunta sobre la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, lo que representa la confianza política mutua y una visión compartida de paz, prosperidad y desarrollo sostenible.



El concierto fue una combinación artística entre el artista vietnamita Bui Cong Duy y la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Helsinki, símbolo de la amistad y el intercambio cultural entre Vietnam y Finlandia. La música, al igual que la amistad entre ambas naciones, actúa como un vínculo que une a las personas, en busca de la belleza y los valores humanos universales.



El evento concluyó en un ambiente emotivo, como cálida bienvenida a la visita del secretario general To Lam, y como símbolo de una nueva etapa en las relaciones Vietnam–Finlandia, marcando el inicio de una prometedora era de cooperación./.