Secretario general del Partido de Vietnam concluye su visita oficial a Finlandia

Helsinki (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, partió de Helsinki en la tarde del 22 de octubre (hora local), concluyendo una visita oficial de tres días a Finlandia por invitación del presidente anfitrión, Alexander Stubb.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, concluyen su visita oficial a Finlandia. Foto: Thong Nhat - VNA

Durante su estancia, el dirigente vietnamita mantuvo conversaciones con el presidente Stubb, presenció la firma de varios documentos de cooperación entre ambos países y sostuvo reuniones con el primer ministro Petteri Orpo, la presidenta del Partido Comunista de Finlandia, Tiina Sandberg, la primera vicepresidenta del Parlamento, Paula Risikko, representantes de destacadas empresas finlandesas y de la Asociación de Amistad Finlandia–Vietnam.

El secretario general también asistió a un concierto especial coorganizado por la Embajada de Vietnam y el gobierno de Helsinki, visitó el Centro de Experiencias Ejecutivas de la sede mundial de Nokia y la Universidad Aalto, y se reunió con estudiantes vietnamitas residentes en el país nórdico.

La visita fue calificada como un éxito rotundo, con resultados sobresalientes. Vietnam y Finlandia emitieron una declaración conjunta sobre el establecimiento de una asociación estratégica, que se sustenta en 52 años de amistad y cooperación multifacética basada en la confianza, la igualdad y el respeto mutuo.

Este nuevo marco busca profundizar los vínculos bilaterales y multilaterales en beneficio de ambos pueblos, al tiempo que promueve la paz, la estabilidad y la prosperidad, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia.

Ambas partes acordaron intensificar los contactos y visitas de alto nivel a través de todos los canales -del Partido, el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional y las autoridades locales- para fortalecer la cooperación política y el entendimiento mutuo.

Asimismo, se comprometieron a establecer un mecanismo anual de consultas estratégicas sobre cuestiones regionales e internacionales, coordinar acciones frente a los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales, y revisar periódicamente las actividades de cooperación bilateral, incluidas las de los sectores de defensa y seguridad pública.

Los dos países destacaron su voluntad de colaborar estrechamente en foros internacionales y regionales, en defensa del multilateralismo, la resolución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional.

Entre las áreas prioritarias de cooperación figuran: política y diplomacia; economía, comercio e inversión; ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; educación, formación y desarrollo laboral; agricultura, medio ambiente, energía, infraestructura y transporte; así como el intercambio pueblo a pueblo, con el propósito de consolidar la amistad y fortalecer la comprensión mutua.

La visita oficial se realizó en el contexto de la conmemoración del 50º aniversario de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Finlandia (1973-2023), un hito que marca medio siglo de cooperación sostenible y abre una nueva etapa orientada hacia los próximos 50 años. Este acontecimiento representa una oportunidad clave para revisar los logros alcanzados, definir nuevas orientaciones estratégicas y dar un nuevo impulso a la amistad tradicional y a la cooperación integral entre ambos países. /.