Secretario general del Partido de Vietnam concluye su visita oficial a Finlandia
Helsinki (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, partió de Helsinki en la tarde del 22 de octubre (hora local), concluyendo una visita oficial de tres días a Finlandia por invitación del presidente anfitrión, Alexander Stubb.
Durante su estancia, el dirigente vietnamita mantuvo conversaciones con el presidente Stubb, presenció la firma de varios documentos de cooperación entre ambos países y sostuvo reuniones con el primer ministro Petteri Orpo, la presidenta del Partido Comunista de Finlandia, Tiina Sandberg, la primera vicepresidenta del Parlamento, Paula Risikko, representantes de destacadas empresas finlandesas y de la Asociación de Amistad Finlandia–Vietnam.
El secretario general también asistió a un concierto especial coorganizado por la Embajada de Vietnam y el gobierno de Helsinki, visitó el Centro de Experiencias Ejecutivas de la sede mundial de Nokia y la Universidad Aalto, y se reunió con estudiantes vietnamitas residentes en el país nórdico.
La visita fue calificada como un éxito rotundo, con resultados sobresalientes. Vietnam y Finlandia emitieron una declaración conjunta sobre el establecimiento de una asociación estratégica, que se sustenta en 52 años de amistad y cooperación multifacética basada en la confianza, la igualdad y el respeto mutuo.
Este nuevo marco busca profundizar los vínculos bilaterales y multilaterales en beneficio de ambos pueblos, al tiempo que promueve la paz, la estabilidad y la prosperidad, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia.
Ambas partes acordaron intensificar los contactos y visitas de alto nivel a través de todos los canales -del Partido, el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional y las autoridades locales- para fortalecer la cooperación política y el entendimiento mutuo.
Asimismo, se comprometieron a establecer un mecanismo anual de consultas estratégicas sobre cuestiones regionales e internacionales, coordinar acciones frente a los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales, y revisar periódicamente las actividades de cooperación bilateral, incluidas las de los sectores de defensa y seguridad pública.
Los dos países destacaron su voluntad de colaborar estrechamente en foros internacionales y regionales, en defensa del multilateralismo, la resolución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional.
Entre las áreas prioritarias de cooperación figuran: política y diplomacia; economía, comercio e inversión; ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; educación, formación y desarrollo laboral; agricultura, medio ambiente, energía, infraestructura y transporte; así como el intercambio pueblo a pueblo, con el propósito de consolidar la amistad y fortalecer la comprensión mutua.
La visita oficial se realizó en el contexto de la conmemoración del 50º aniversario de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Finlandia (1973-2023), un hito que marca medio siglo de cooperación sostenible y abre una nueva etapa orientada hacia los próximos 50 años. Este acontecimiento representa una oportunidad clave para revisar los logros alcanzados, definir nuevas orientaciones estratégicas y dar un nuevo impulso a la amistad tradicional y a la cooperación integral entre ambos países. /.