Secretario general del Partido Comunista de Vietnam realizará visita a EE.UU.

Foto: VNA

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, realizará una visita de trabajo a Estados Unidos, donde asistirá a la reunión inaugural del Consejo de Paz para Gaza del 18 al 20 de febrero.



La visita se efectúa por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también es el presidente fundador del Consejo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam./.