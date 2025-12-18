Secretario General del Partido Comunista de Paraguay: Vietnam es un gran ejemplo para los pueblos de América Latina

Buenos Aires (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Paraguay, Najeeb Amado, afirmó que el proceso de lucha por la liberación nacional y de construcción del país del pueblo vietnamita constituye una profunda fuente de inspiración para los movimientos de izquierda y las fuerzas progresistas de América Latina.

La embajadora de Vietnam en Paraguay, Ngo Minh Nguyet, el secretario general del Partido Comunista del país latinoamericano, Najeeb Amado, y representantes de la Juventud Comunista Paraguaya en Asunción. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Paraguay, Najeeb Amado, en una entrevista con VNA con motivo del 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Vietnam (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Paraguay, Najeeb Amado, subrayó que, a lo largo de las últimas tres décadas, los vínculos bilaterales se han sustentado en una base de amistad, solidaridad y cooperación.

El Partido Comunista de Paraguay, señaló, siempre ha manifestado su profunda admiración y reconocimiento hacia el Partido Comunista de Vietnam y la heroica lucha del pueblo vietnamita por la independencia, la libertad y la soberanía nacional.

Según el dirigente comunista paraguayo, el proceso revolucionario de Vietnam, desde la resistencia para la liberación nacional hasta la actual etapa de construcción y desarrollo del país, se ha convertido en un modelo de gran valor no solo para Paraguay, sino también para numerosos países y movimientos progresistas de América Latina.

El secretario general del Partido Comunista de Paraguay consideró que el potencial de cooperación bilateral sigue siendo muy amplio, abarcando ámbitos como el intercambio científico y tecnológico, la cooperación educativa y la formación universitaria, así como el comercio, la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible.

Asimismo, destacó que los vínculos culturales y la diversidad de tradiciones, gastronomía, artes y música de ambos pueblos contribuirán a enriquecer aún más la relación de amistad entre Vietnam y Paraguay.

Al evocar los años de lucha del pueblo vietnamita contra la agresión extranjera, Najeeb Amado recordó que el movimiento de solidaridad con Vietnam se extendió con fuerza en Paraguay y en todo el continente americano.

Las movilizaciones estudiantiles y de organizaciones populares progresistas, inspiradas por la valiente resistencia del pueblo vietnamita frente a las potencias invasoras —primero el colonialismo francés y posteriormente el imperialismo estadounidense—, impulsaron el espíritu de lucha y la solidaridad internacional, expresó .

Las victorias de Vietnam, afirmó, no solo tuvieron un significado político y militar, sino que también influyeron profundamente en la vida ideológica y la cultura política de los movimientos de izquierda en América Latina, incluido Paraguay.

En cuanto a la cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de Paraguay, Najeeb Amado valoró positivamente los avances recientes en los intercambios y contactos entre ambas organizaciones, y se mostró optimista respecto a la posibilidad de ampliar esa colaboración en el futuro.

A su juicio, la experiencia acumulada por el Partido Comunista de Vietnam durante décadas en la conducción del país, la gestión social y el desarrollo económico constituye una referencia de gran valor para el Partido Comunista de Paraguay.

El estudio, el intercambio y el aprendizaje de dichas experiencias resultan, concluyó, esenciales para que ambos partidos comprendan mejor los caminos de desarrollo adecuados en el actual contexto mundial, concluyó./.