Secretario general del Partido Comunista de Argentina elogia 80 aniversario de la Independencia de Vietnam

Buenos Aires (VNA) - La fundación de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945 fue un momento decisivo no solo para Vietnam, sino para toda la región de Indochina, afirmó el secretario general del Partido Comunista de Argentina, Jorge Kreyness.



El secretario general del Partido Comunista de Argentina, Jorge Kreyness (Foto: VNA)



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo del 80 aniversario de la Revolución de Agosto y la proclamación de la independencia de Vietnam, Kneyness destacó la trascendencia histórica de estos acontecimientos y los logros de la nación sudesteasiática en su proceso de desarrollo nacional.



Kreyness subrayó que en el contexto de la derrota del fascismo y del auge de los movimientos de liberación nacional, el Presidente Ho Chi Minh y el Partido Comunista de Vietnam supieron aprovechar hábilmente las condiciones históricas tanto internas como internacionales para tomar el poder y fundar el primer Estado democrático popular del Sudeste Asiático.



“Fue una victoria trascendental de las fuerzas revolucionarias vietnamitas, bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh. Desde entonces, el pueblo vietnamita ha recorrido un largo camino, desde la guerra hasta la reunificación, del hambre al desarrollo, avanzando en la construcción del socialismo”, afirmó Kreyness.



En cuanto al impacto internacional, el dirigente comunista argentino señaló que la Revolución de Agosto y la fundación de la República Democrática de Vietnam tuvieron un profundo significado global.



El ejemplo de Vietnam inspiró a muchos movimientos de liberación nacional en Asia, África y América Latina, y contribuyó al surgimiento del Movimiento de Países No Alineados, así como al fortalecimiento de las posiciones antiimperialistas y anticolonialistas en todo el mundo.



Kreyness destacó que el éxito de la Revolución de Agosto radicó en la unidad nacional, el espíritu de resistencia del pueblo y el liderazgo firme del Partido Comunista de Vietnam.



“Ho Chi Minh supo construir un frente amplio por la independencia nacional, definiendo un camino revolucionario claro que permitió al pueblo levantarse en lucha común”, afirmó.



Al referirse a los logros de Vietnam tras 40 años de renovación (Doi Moi), el secretario general del Partido Comunista de Argentina señaló que la vida del pueblo vietnamita ha cambiado radicalmente.



“De ser un país con graves carencias alimentarias, Vietnam se ha convertido en un importante exportador de alimentos. Ha logrado impulsar las fuerzas productivas y mantener el rumbo hacia el socialismo”, comentó.



Kreyness afirmó que en el contexto de la globalización y los avances tecnológicos, Vietnam ha sabido encontrar su propio camino de desarrollo.



“Ya no se trata de luchar contra el colonialismo o la intervención extranjera, sino de decidir su destino por cuenta propia. Y Vietnam lo está haciendo con gran éxito”, afirmó.



Finalmente, destacó el creciente dinamismo en las relaciones bilaterales entre Argentina y Vietnam, con un comercio bilateral que alcanza miles de millones de dólares.



“En este escenario, considero que el diseño de una estrategia de desarrollo integral, tanto interna como externamente, es uno de los grandes logros del Partido Comunista de Vietnam”, concluyó Kreyness./.