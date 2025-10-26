Secretario general de la ONU elogia contribuciones de Vietnam

Hanoi (VNA)- El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó las activas contribuciones de Vietnam al multilateralismo y al proceso de reforma de las Naciones Unidas, durante una entrevista en Hanoi con motivo de la firma de la Convención contra la Ciberdelincuencia.



El secretario general de la ONU, António Guterres, en la firma de la Convención contra la Ciberdelincuencia. Foto: Duong Giang - VNA



En declaraciones realizadas el 25 de octubre a la Televisión de Vietnam (VTV) y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Guterres afirmó que la ONU alienta encarecidamente a esta nación del Sudeste Asiático a seguir alzando su voz para hacer que la organización sea más efectiva, eficiente y capaz de responder a los desafíos globales.



La ceremonia de firma de la denominada Convención de Hanoi coincide con el 80º aniversario de la fundación de la ONU, lo que añade un significado más profundo al evento. Guterres subrayó que este hito demuestra que, ocho décadas después de su creación, el multilateralismo sigue siendo sólido y es la forma más eficaz de abordar los retos actuales.



El máximo representante de la ONU alertó que la ciberdelincuencia plantea graves amenazas, desde violaciones de la privacidad personal y daños psicológicos a niños, hasta devastadoras consecuencias económicas y pérdidas globales de billones de dólares. Hasta ahora, no existía un mecanismo internacional de cooperación efectivo para combatirla.



“Entonces, la ONU se unió y fue posible, tras cinco años de negociaciones, llegar a esta convención”, explicó.



Recalcó que, 80 años después de su fundación, la organización sigue dependiendo de las respuestas multilaterales para hacer frente a los desafíos, ya que ningún país puede abordar en solitario el cambio climático, mantener la paz y seguridad globales, combatir la ciberdelincuencia o gestionar el rápido avance de la inteligencia artificial.



“Necesitamos instituciones multilaterales, y esta ceremonia es la prueba de que el multilateralismo está vivo”, afirmó.



Ante los desafíos sin precedentes que exigen soluciones igualmente sin precedentes, Guterres reconoció el activo apoyo de Vietnam al proceso de reforma de la ONU y lo animó a continuar con sus esfuerzos para que la organización sea más rentable y capaz de apoyar a las personas en situaciones difíciles y ayudar a los gobiernos en el desarrollo de estrategias para un crecimiento económico sostenible e inclusivo.



Compartiendo sus impresiones sobre la juventud vietnamita y de otros países participantes en el evento, el secretario general de la ONU declaró que todo lo que se logra hoy en Vietnam es gracias a la activa participación de los jóvenes.



“Los jóvenes no son la próxima generación, son la generación de hoy”, aseveró, añadiendo que la energía y el dinamismo de la juventud vietnamita son las garantías más sólidas para un futuro de paz, prosperidad y desarrollo sostenible del país./.