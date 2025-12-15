Secretariado del Comité Central del Partido insta a innovar los estilos de trabajo en todo el sistema político

Hanoi (VNA) – El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam emitió una conclusión en la que exige una reforma profunda de los estilos de trabajo en todo el sistema político, señalando la transformación digital como un factor clave para mejorar la eficiencia, la coordinación y la prestación de los servicios públicos.

Ciudadanos realizan trámites administrativos en el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la ciudad de Can Tho. (Foto: VNA)





La conclusión, firmada por el miembro permanente del Secretariado, Tran Cam Tu, reconoce que los recientes esfuerzos por optimizar las estructuras organizativas han dado resultados positivos, contribuyendo a que el sistema político sea más compacto, eficaz y cercano a la ciudadanía. No obstante, también advierte sobre problemas persistentes, como el exceso de trámites administrativos, la duplicación de reuniones, la falta de coordinación interinstitucional, la fragmentación de los mecanismos de informes y la aplicación aún limitada de las tecnologías de la información y las herramientas digitales.



Para hacer frente a estas deficiencias, el Secretariado solicita a los comités, organismos y autoridades locales del Partido, a todos los niveles, que aceleren las reformas centradas en la simplificación, la estandarización y la digitalización.



Se debe dar prioridad a la reducción de documentos y reuniones administrativas mediante el uso de medios digitales. Las agencias están obligadas a disminuir al menos un 15% de la documentación administrativa cada año, evitar normativas duplicadas o innecesarias y garantizar que todos los documentos emitidos sean concisos, prácticos y viables. Asimismo, las reuniones se reducirán en un 10% anual y las conferencias en línea deberán representar al menos el 60 % del total, lo que permitirá ahorrar tiempo y costos, además de mejorar la eficiencia operativa.



De manera crucial, la conclusión subraya la transformación digital como una solución estratégica para modernizar la gobernanza. Las autoridades tienen la tarea de invertir en la mejora de la infraestructura digital, las plataformas de datos compartidos y los sistemas de información seguros, con el fin de garantizar una conexión fluida desde el nivel central hasta la base. El objetivo es estandarizar los datos, eliminar duplicidades y permitir el intercambio automático de información entre las agencias.



En el futuro próximo, al menos el 95% de los procedimientos administrativos se tramitarán en entornos digitales, mientras que el 100% de los documentos oficiales y los informes periódicos deberán intercambiarse en línea. Los servicios públicos se ampliarán a plataformas digitales para atender mejor a ciudadanos y empresas, y los niveles de satisfacción se convertirán en un indicador clave para evaluar el desempeño.



La Secretaría también insta a reforzar las capacidades en competencias digitales, liderazgo y gestión, incluyendo la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las actividades profesionales. Los sistemas de presentación de informes deberán ser estandarizados, simplificados y cuantificables, lo que permitirá reducir significativamente la carga de trabajo y mejorar la rendición de cuentas. Los responsables de los organismos asumirán la responsabilidad directa de los resultados de la implementación, especialmente en lo relativo al avance de la transformación digital y la mejora de la eficiencia.



Los comités provinciales y municipales del Partido deberán concretar e implementar rigurosamente esta conclusión, informando periódicamente sobre los avances en la reducción del papeleo y las reuniones, así como en el impulso de la transformación digital./.