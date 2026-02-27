Secretaria general de OIF agradece el papel y las contribuciones de Vietnam

La embajadora Nguyen Thi Van Anh presenta sus cartas credenciales a la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo . Foto: VNA

La embajadora Nguyen Thi Van Anh presentó el 26 de febrero sus cartas credenciales a la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo, en la sede de la OIF en París, asumiendo oficialmente el cargo de Representante Permanente de Vietnam ante el Consejo Permanente de la Francofonía.



En la recepción posterior, Mushikiwabo felicitó a la diplomática por su nombramiento y expresó su admiración por los logros de Vietnam en desarrollo socioeconómico e integración internacional. Asimismo, destacó el papel, la posición y las valiosas contribuciones de la nación indochina dentro de la comunidad francófona.



Agradeció la participación constante de los líderes vietnamitas en las Cumbres de la Francofonía y, más recientemente, la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quien encabezó una delegación de alto nivel en la XIX Cumbre de la Francofonía celebrada en Francia en 2024. También manifestó su deseo de que Vietnam mantenga una representación de alto nivel en la XX Cumbre de la Francofonía, prevista para noviembre de este año en Camboya.



Al señalar que el contexto internacional y el multilateralismo enfrentan numerosos desafíos, ratificó su compromiso de trabajar estrechamente con Vietnam y con los demás Estados miembros para fortalecer la cooperación y la solidaridad en beneficio común. Subrayó que la Comunidad Francófona intensificará la cooperación integral con Vietnam, especialmente en la enseñanza del francés y en el ámbito económico, y sostuvo su interés por la próxima visita que realizará a Vietnam a principios de marzo.



Por su parte, la embajadora, quien también preside la Delegación Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), agradeció a Mushikiwabo sus muestras de afecto hacia Vietnam y le transmitió el saludo de los líderes vietnamitas.



La diplomática informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, resaltando la política exterior multilateral del país y su integración internacional activa y amplia en el nuevo contexto. Reafirmó que Vietnam otorga gran importancia a la cooperación con la Comunidad Francófona y continúa siendo un miembro activo y responsable de la OIF.



Asimismo, se comprometió a hacer todo lo posible para colaborar estrechamente con los Estados miembros y la Secretaría de la OIF, con el objetivo de profundizar la cooperación, fortalecer la participación vietnamita en los foros francófonos y elevar el perfil de la Francofonía en la región de Asia-Pacífico.



También reiteró su determinación de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos comunes de la Comunidad Francófona, promoviendo la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible tanto en los Estados miembros como a nivel global.



Al dar la bienvenida a la próxima visita de la secretaria general a Vietnam, la embajadora señaló que las instituciones competentes de su país se están preparando activamente para garantizar el éxito./.