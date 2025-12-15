SEA Games 33: Vietnam se mantiene en el tercer puesto del medallero

Bangkok (VNA) – Vietnam sumó cinco medallas de oro el 14 de diciembre, pero se mantuvo en el tercer lugar del medallero en los 33.º Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 33).

El nadador Pham Thanh Bao gana la medalla de oro en los 200 metros pecho masculinos. (Fuente: VNA)

Las cinco preseas doradas llegaron en tiro deportivo, karate, bowling y natación. El tiro deportivo marcó el inicio de la jornada con dos oros y el establecimiento de dos récords de los SEA Games.

El primer oro se obtuvo en la prueba por equipos de pistola de aire a 10 metros femenina, donde Trinh Thu Vinh, Nguyen Thuy Trang y Trieu Thi Hoa Hong se impusieron con 1.711 puntos, superando claramente a Tailandia (1.702) y Malasia (1.701). Poco después, Thu Vinh conquistó el título individual femenino de pistola de aire a 10 metros con 242,7 puntos, completando un doblete dorado.

En karate, el equipo femenino vietnamita integrado por Nguyen Thi Dieu Ly, Hoang Thi My Tam y Nguyen Thi Thu venció a Tailandia por 2-0 en la final del kumite por equipos, adjudicándose la medalla de oro.

En bowling, Tran Hoang Khoi derrotó a su rival tailandés en la final individual masculina para colgarse el oro. Mientras tanto, en la piscina, el nadador Pham Thanh Bao defendió con éxito su título de los SEA Games en los 200 metros pecho masculinos, al imponerse en la final con un tiempo de 2 minutos y 12,81 segundos.

La selección femenina de fútbol de Vietnam goleó a Indonesia por 5-0 y aseguró su pase a la final, donde disputará la medalla de oro de los SEA Games 2025.

Hasta las 21:30 del 14 de diciembre, Vietnam había conseguido un total de 35 medallas de oro, 32 de plata y 63 de bronce. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para recuperar el segundo puesto, ya que Indonesia tuvo una jornada más productiva con siete oros adicionales. Tailandia continuó liderando el medallero con 129 oros, 76 platas y 46 bronces, seguida por Indonesia con 39 oros, 56 platas y 50 bronces./.