SEA Games 33: Vietnam derrota a Tailandia en una final épica y conquista el oro en fútbol masculino

Bangkok (VNA) – La selección masculina de fútbol Sub-22 de Vietnam se colgó la medalla de oro en los 33 Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 33) al vencer 3-2 a Tailandia en un vibrante partido disputado hoy en el estadio nacional Rajamangala.



El defensa sub-22 de Vietnam, Ly Duc, celebra el segundo gol de su equipo. (Foto: VNA) El capitán sub-22 de Vietnam Dinh Bac provocó un penalti y lo transformó él mismo, reduciendo el marcador a 1-2 para Vietnam. (Foto: VNA)

El equipo vietnamita celebra su victoria (Foto: VNA)

El equipo vietnamita, más sólido y constante a lo largo del torneo, llegó a la final con gran confianza bajo la dirección del entrenador Kim Sang Sik, tras sus recientes éxitos regionales. Sin embargo, Tailandia salió decidida a marcar la diferencia desde el inicio.



El primer gol llegó al minuto 20, con un espectacular tiro libre de Yotsakorn Burapha que adelantó a los locales. Solo diez minutos después, Ratree amplió la ventaja con un potente contraataque, dejando a Vietnam en desventaja 0-2 al finalizar la primera mitad.

En la segunda parte, Vietnam demostró su carácter y determinación por revertir el marcador. Dinh Bac anotó de penalti al minuto 47, reavivando las esperanzas vietnamitas. La presión constante del equipo dio frutos poco después, cuando un autogol de Waris Choolthong al minuto 59 igualó el marcador 2-2.



El entrenador Kim Sang Sik realizó ajustes tácticos clave con la entrada de Thai Son y Van Thuan, generando numerosas oportunidades. Aunque los disparos de Xuan Bac, Hieu Minh y Thanh Nhan fueron detenidos por el portero tailandés, el partido terminó empatado tras los 90 minutos reglamentarios, llevando la definición a la prórroga.



En la primera parte de la prórroga, al minuto 96, Thanh Nhan aprovechó un rebote tras una jugada de Van Thuan para marcar el gol de la victoria, sellando el 3-2 final.



Con esta impresionante remontada, Vietnam se coronó campeón de los SEA Games 33, cerrando un torneo que destacó por la persistencia, habilidad y el carácter combativo de todo el equipo dirigido por Kim Sang Sik./.