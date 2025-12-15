SEA Games 33: Tiradora vietnamita establece nuevo récord

Bangkok (VNA) – Tras contribuir junto a sus compañeras a batir el récord de los 33 Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 33) en la prueba por equipos de pistola de aire a 10 metros femenina, Trinh Thu Vinh mantuvo su excelente forma al establecer un nuevo récord y conquistar otra medalla de oro individual en la misma disciplina.

Trinh Thu Vinh (derecha) ganó la medalla de oro y Nguyen Thuy Trang conquistó la de plata en la prueba individual femenina de pistola de aire comprimido de 10 metros. (Fuente: VNA)



Luego de tres rondas, la tiradora vietnamita registró una puntuación de 242,7 puntos, un punto más que la subcampeona Nguyen Thuy Trang, también de Vietnam. De este modo, la delegación vietnamita se adjudicó las medallas de oro y plata en la prueba.



Con anterioridad, el trío integrado por Nguyen Thuy Trang, Trinh Thu Vinh y Trieu Thi Hoa Hong firmó una actuación sobresaliente en la prueba por equipos de pistola de aire a 10 metros femenina. Con regularidad y precisión, las tiradoras vietnamitas sumaron un total de 1.711 puntos, se colgaron la medalla de oro y rompieron el récord de los SEA Games.



En sepak takraw, el equipo femenino de Vietnam obtuvo la medalla de plata en la modalidad por equipos Regu. En la final, Thu Trang, Tu Trinh y Ngoc Tuyet ofrecieron una actuación sólida y llegaron a ponerse en ventaja en algunos momentos ante la anfitriona Tailandia en el Regu 2. Sin embargo, gracias a su mayor temple y experiencia, Tailandia se impuso por 2-0 y ganó el oro, mientras que Vietnam se quedó con la plata.



En natación, Nguyen Thuy Hien tuvo una buena actuación en las series clasificatorias de los 50 metros estilo libre femenino, al registrar un tiempo de 26,35 segundos y avanzar a la final.

Las karatecas vietnamitas vencieron por 2-0 a Tailandia en la prueba de kumite por equipos femenino, conquistando así la tercera medalla de oro del día para la delegación deportiva de Vietnam.

También en la jornada de hoy, el atleta de 16 años Tran Hoang Khoi hizo historia para el bowling vietnamita al superar de manera brillante al representante de Tailandia, Napat Buspanikonkul, con un marcador de 235-210.

El joven deportista dominó el partido con autoridad, logrando nueve strikes y dos series de 9 + 1, para conquistar así la cuarta medalla de oro del día para la delegación deportiva de Vietnam.

Mientras tanto, la selección femenina de fútbol de Vietnam derrotó a Indonesia por 5-0, asegurando así su pase a la final y la disputa por la medalla de oro de los SEA Games 33, en curso en Tailandia./.