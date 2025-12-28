SEA Games 33: Deporte vietnamita en camino hacia nuevas metas

Hanoi (VNA)- Los XXXIII Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 33) marcaron un hito al reflejar la transformación de la estrategia del deporte vietnamita, que finalizó tercero del medallero, con 278 medallas (87 de oro, 81 de plata y 110 de bronce), un resultado que reafirma su posición regional y evidencia la madurez de una nueva generación de atletas jóvenes.

Hoang Thi Minh Hanh, Le Thi Tuyet Mai, Nguyen Thi Hang y Nguyen Thi Ngoc ganaron de manera excelente la medalla de oro en el relevo femenino de 4x400 m. (Fuente: VNA)

Uno de los rasgos más destacados de esta edición fue la decidida apuesta por los deportistas jóvenes, en un contexto en el que la generación veterana comienza a ceder protagonismo. Esta transición forma parte de un proceso de reestructuración del sistema de formación, orientado a objetivos de largo plazo en escenarios como los XIX Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos.

Asimismo, el enfoque estratégico se desplazó hacia los deportes olímpicos, ya que Vietnam dejó de priorizar la cantidad de medallas en disciplinas regionales para concentrar sus recursos en pruebas fundamentales del deporte mundial, con resultados alentadores.

En atletismo, surgieron nuevos talentos como Bui Thi Kim Anh, nacida en 2006, quien superó el listón de 1,86 metros en salto de altura y estableció un nuevo récord, aportando un impulso renovador al equipo. Mientras tanto, en los 400 metros femeninos, Nguyen Thi Ngoc conquistó el oro con un registro de 52,74 segundos, demostrando madurez técnica y fortaleza psicológica.

En natación, la joven Nguyen Thuy Hien se perfila como relevo generacional, con marcas en constante mejora y una notable confianza frente a rivales regionales.

En disciplinas que exigen gran control mental, como el tiro deportivo y las artes marciales, la generación Z también dejó huella.

La tiradora Trinh Thi Thu Vinh logró cuatro medallas de oro y estableció tres récords en los SEA Games, consolidando su posición regional y proyectando un futuro prometedor a nivel internacional.

En wushu y deportes de combate, nombres como Dang Tran Phuong Nhi evidencian que el relevo generacional avanza con solidez.

Detrás de estos logros se encuentra el creciente respaldo de la ciencia aplicada al deporte, ya que en los SEA Games 33 Vietnam incorporó tecnologías avanzadas, desde el análisis de datos con inteligencia artificial (IA) hasta programas especializados de recuperación y nutrición, además del uso de big data para controlar la carga de entrenamiento, lo que ha contribuido a reducir lesiones y prolongar la vida deportiva de los jóvenes talentos.

Las lecciones extraídas de esta edición de los Juegos constituirán una base importante para ajustar y perfeccionar la estrategia de inversión en los próximos años. Los SEA Games 33 cumplieron su misión como una prueba clave, contribuyendo a redefinir la posición y el rumbo del deporte vietnamita en su camino hacia nuevas cumbres.

Sobre una base construida a partir de la combinación entre la experiencia de las generaciones precedentes y el fuerte impulso de la juventud, el deporte nacional puede avanzar con confianza hacia escenarios de mayor envergadura, donde el carácter y la inteligencia de Vietnam seguirán reafirmándose y brillando con fuerza./.