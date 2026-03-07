Se publica el plan maestro del Aeropuerto Internacional de Da Nang

El Aeropuerto Internacional de Da Nang ampliará terminales y capacidad hasta 20 millones de pasajeros al año según el plan maestro 2021-2030 con visión a 2050. Foto: Thanh Hoa/VNP

La ciudad centrovietnamita de Da Nang publicó recientemente un plan maestro para el Aeropuerto Internacional homónimo para el período 2021-2030, con visión a 2050.



Según el plan maestro, aprobado por el Ministerio de Construcción el 12 de febrero, las instalaciones conservarán su condición de punto de acceso internacional dentro de la red nacional de aeropuertos civiles, con fines tanto civiles como militares. Ocupa aproximadamente 806 hectáreas en los barrios de Hoa Cuong y An Khe.



Durante el período 2021-2030, se prevé que el aeropuerto cumpla con los estándares de Categoría 4E de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con una capacidad anual de casi 20 millones de pasajeros y 100.000 toneladas de carga. Tendrá capacidad para aeronaves modernas de fuselaje ancho como Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 y modelos equivalentes.



Para 2050, el aeropuerto mantendrá su clasificación 4E y una capacidad de aproximadamente 20 millones de pasajeros anuales, mientras que se prevé que el volumen de carga alcance unas 330.000 toneladas anuales.



En cuanto a la terminal, el plan describe la ampliación hacia el sur de la Terminal 1 para aumentar su capacidad anual a unos 14 millones de pasajeros. La Terminal 2, dedicada al tráfico internacional, se renovará y ampliará con capacidad para procesar aproximadamente seis millones de pasajeros al año.



Se prevé una nueva terminal de carga en la zona norte, con una superficie aproximada de 2,46 hectáreas, con una capacidad de 100.000 toneladas anuales para 2030 y que se ampliará a unas 330.000 toneladas para 2050.



La infraestructura de apoyo incluye una zona de mantenimiento y reparación de aeronaves de casi 1,32 hectáreas, un servicio de catering a bordo de unos 6.200 metros cuadrados y el uso continuo de la red existente de suministro de combustible de aviación.



El vicepresidente del Comité Popular municipal, Le Quang Nam, puntualizó que el aeropuerto modernizado está preparado para servir como un poderoso catalizador para el desarrollo socioeconómico local, especialmente a medida que la ciudad persigue una zona de libre comercio y un modelo de aerotrópolis./.