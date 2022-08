Se desaconsejan los plásticos en la isla Co To

Este es el plan piloto llevado a cabo por el Comité Popular del distrito insular de Co To en la provincia norteña de Quang Ninh, bajo un esquema para convertir la localidad en un centro turístico de alta calidad de Vietnam y como parte de la estrategia de desarrollo sostenible de la localidad.

Según el distrito, la industria turística de rápido crecimiento ha afectado los recursos naturales en el distrito de la isla, con riesgos de contaminación plástica. Las autoridades requieren la cooperación de las empresas de viajes y de transporte para orientar a los visitantes sobre las prácticas ambientales cuando lleguen al destino.

"No es una prohibición", dijo un representante del distrito a los medios locales. "En el futuro previsible, instamos a los visitantes y locales a reducir el uso de productos plásticos y comenzar la transición hacia alternativas sostenibles".

La regulación se aplicará oficialmente en los muelles de Van Don, Ha Long y Cam Pha después de varios meses de prueba.

En los primeros siete meses, el distrito recibió a 162 mil visitantes y se embolsó 405 mil millones de dong (17,6 millones de dólares) del turismo.

Antes de la isla Co To, Cu Lao Cham, o islas Cham, frente a la costa de la ciudad antigua de Hoi An en la provincia central de Quang Nam, fue la primera localidad en Vietnam en promover con éxito la clasificación de desechos. Ha prohibido las bolsas de plástico desde 2009.-VNA/PCV