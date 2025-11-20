Salsa de pescado de Phu Quoc: tradición centenaria que conquista el mercado global

An Giang, Vietnam (VNA) - Orgullosos del oficio tradicional de su localidad, los propietarios de las instalaciones de salsa de pescado en la isla de Phu Quoc, en la provincia survietnamita de An Giang, están dedicados a preservar y desarrollar su marca, con el objetivo de expandirla al mercado global.

Taller de elaboración de salsa de pescado tradicional de la empresa Huynh Khoa en Phu Quoc (Foto: VNA)

La elaboración de salsa de pescado en Phu Quoc, una práctica que ha evolucionado durante más de 200 años, fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial nacional en 2021.

Compromiso con la preservación de la marca

Nguyen Huynh Anh Khoa, director de la empresa salsa de pescado Huynh Khoa, es uno de los jóvenes más apasionados y exitosos en la misión de preservar, desarrollar y elevar la marca de este producto tradicional de Phu Quoc.

Tras graduarse en contabilidad, Anh Khoa sintió la necesidad de contribuir a la preservación y el desarrollo de la marca de salsa de pescado de su familia. En 2016, decidió regresar a la "isla de la perla" de Phu Quoc para asumir la dirección y ayudar a la familia a mejorar la marca Huynh Khoa.

Desde entonces, con el entusiasmo de expandir el mercado, Anh Khoa aumentó el número de barriles de fermentación de 50 a 120 y destinó el 30 % de la producción total al embotellado para fortalecer la marca.

Para garantizar calidad y reputación, la instalación de Huynh Khoa aplica estándares internacionales como HACCP, ISO y HALAL, controlando rigurosamente todo el proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto final. Además, la empresa se enfocó en obtener la certificación OCOP (programa nacional "Cada Comuna, Un Producto"), logrando que cuatro productos alcanzaran el estándar OCOP de 4 estrellas en 2020.

En 2023, tres de sus productos fueron reconocidos como productos industriales rurales típicos a nivel nacional, y a finales de junio de 2025, tres artículos obtuvieron la certificación OCOP de 5 estrellas a nivel nacional.

Actualmente, Huynh Khoa opera en una planta de 4.000 metros cuadrados, con más de 120 barriles de madera para la fermentación de pescado, suministrando un millón de litros al año al mercado. La empresa ha logrado completar una cadena de producción cerrada y estandarizar sus procesos para la exportación.

En junio de 2025, su primer lote de productos fue exportado a Australia, y para 2026 planea intensificar las ventas en Estados Unidos y Europa, además de ampliar su mercado nacional.

Ta Thi Hang, una vietnamita residente en Estados Unidos, comentó que su familia siempre elige la salsa de pescado Huynh Khoa de Phu Quoc por su calidad, seguridad y porque evoca el sabor tradicional

Impulsar la marca de salsa de pescado de Phu Quoc en el mundo

Nguyen Huynh Anh Khoa expresó su deseo de que las autoridades fortalezcan la protección de la indicación geográfica, apoyen a las empresas en innovación tecnológica y estandaricen la producción para cumplir con los requisitos de exportación.

Pham Huynh Quoc Thanh, vicepresidente de la Asociación de Salsa de Pescado de Phu Quoc, informó que la agrupación cuenta con 50 miembros, más de 7.000 barriles de madera para fermentar pescado y una producción anual de casi 30 millones de litros.

La salsa de pescado de Phu Quoc obtuvo la protección como indicación geográfica en la Unión Europea en 2012 y fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial nacional en 2021.

Tran Minh Khoa, presidente del Comité Popular de la Zona Económica Especial de Phu Quoc, destacó que la salsa de pescado local es una marca nacional y un símbolo cultural de prestigio internacional. La administración local continuará trabajando para proteger los derechos de propiedad intelectual, promover el comercio, publicitar la marca y desarrollar el turismo vinculado a la cultura de la aldea productora de salsa de pescado./.