Saigon Lotus: un puente cultural entre Vietnam y Reino Unido

Hanoi (VNA)- Ubicada en un edificio patrimonial de más de 117 años en la ciudad de Middleton, en el condado metropolitano de Mánchester, “Saigon Lotus: Casa Cultural Vietnam–Reino Unido” combina la arquitectura clásica británica con una decoración interior impregnada de identidad vietnamita, ofreciendo a cada visitante un ambiente cálido y familiar.

Pham Thi Thanh Nhung, fundadora de Saigon Lotus, señaló que el centro se inauguró en octubre de 2024, diez años después de la apertura del primer restaurante en Mánchester. La Casa Cultural busca conectar a la comunidad vietnamita en el exterior con sus raíces y difundir la cultura nacional al mundo.

De un restaurante tradicional, Saigon Lotus se transformó en un centro cultural comunitario decorado con cuadros del casco antiguo de Hoi An, el mercado Ben Thanh o el puente Trang Tien, junto a lámparas de seda, sombreros cónicos y artesanías de bambú. Es un punto de encuentro para los vietnamitas en el Reino Unido y un espacio donde los amigos internacionales descubren el alma cultural de Vietnam.

La idea nació del profundo amor por la Patria y el deseo de preservar la identidad para las nuevas generaciones de la familia de Thanh Nhung, quien representó a la juventud vietnamita en la Cumbre Mundial de Líderes Jóvenes de las Naciones Unidas en 2006, en Nueva York.

El centro también rinde homenaje a Thuong Nguyen Sobey, cofundadora de la Red de Cáncer de Mama de Vietnam, fallecida en 2015, gran amiga y compañera de Thanh Nhung en sus actividades comunitarias.

Entre sus eventos destacados figura el concierto benéfico Open Mic Charity Event, que reunió a más de 30 invitados internacionales, incluidos políticos británicos, en apoyo a pacientes vietnamitas con cáncer. Asimismo, el festival del Medio Otoño ofreció concursos de faroles, rollitos de primavera y pasteles tradicionales, en contribución a difundir los valores culturales del país.

Thanh Nhung también logró llevar a Mánchester obras artesanales de bambú y ratán elaboradas por un maestro artesano de más de 90 años del norte de Vietnam, símbolo de la conexión entre tradición y modernidad.

Además de su misión cultural, Saigon Lotus promueve el desarrollo juvenil mediante programas educativos como “Leer conmigo” y talleres sobre liderazgo, habilidades sociales y oratoria, que fortalecen la confianza, empatía y resiliencia de niños y jóvenes de Vietnam, Reino Unido y otras regiones.

Saigon Lotus es el hogar de la gratitud y el amor, afirmó Thanh Nhung y agregó que cada proyecto es una oportunidad para conectar, compartir y difundir lo mejor de nuestra identidad.

“Saigon Lotus: Casa Cultural Vietnam–Reino Unido” continúa escribiendo la historia del orgullo nacional, la gratitud y la misión de nutrir a las generaciones futuras. Con el acompañamiento de la comunidad, el centro seguirá cumpliendo su misión de difundir y acercar la belleza de Vietnam al mundo./.