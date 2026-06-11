Sabores y productos de Vietnam llegan a más de 400 tiendas de Japón

En el supermercado AEON, los plátanos vietnamitas se venden a unos 200 yenes el paquete de cuatro. (Foto: VNA)

El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en coordinación con el Grupo AEON, inauguró la Semana de Productos Vietnamitas 2026 en el centro comercial AEON LakeTown Mori, en la prefectura de Saitama, Japón.

El programa se celebra del 11 al 14 de junio en más de 400 establecimientos de la red de AEON en todo Japón, así como en varios mercados asiáticos, entre ellos Malasia, Hong Kong (China) y Camboya, con el objetivo de promover los productos vietnamitas, fortalecer los vínculos comerciales y ampliar las oportunidades para que las mercancías vietnamitas ingresen en los modernos canales de distribución del grupo japonés.

Durante la ceremonia inaugural, la viceministra vietnamita de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, destacó que 2026 tiene un significado especial al marcar el décimo aniversario de la cooperación entre el Ministerio y AEON en la organización de la Semana de Productos Vietnamitas en Japón.

Enfatizó que a lo largo de la última década, esta iniciativa no solo ha servido para promover los productos vietnamitas en los supermercados japoneses, sino que también se ha convertido en un símbolo de la sólida, confiable y fructífera cooperación entre Vietnam y Japón, además de actuar como un puente que acerca los productos más representativos del país indochino a los consumidores japoneses.

La viceministra afirmó que las empresas vietnamitas están avanzando activamente hacia modelos de producción más ecológicos, limpios y sostenibles, con especial atención al uso de materias primas respetuosas con el medio ambiente, el ahorro energético y el cumplimiento de la responsabilidad social en toda la cadena de suministro, en línea con las tendencias de consumo modernas y los exigentes estándares del mercado japonés.

Por su parte, el vicepresidente del Grupo AEON, Tsuchiya, señaló que la cooperación entre AEON y Vietnam comenzó hace 18 años, cuando AEON Financial Service inició sus operaciones de crédito al consumo en Vietnam en 2008.

Actualmente, el grupo cuenta en el país con ocho centros comerciales, 15 hipermercados, 45 supermercados, 182 tiendas de conveniencia y diversas empresas afiliadas dedicadas a los servicios, el comercio minorista especializado, las finanzas y el desarrollo de productos.

Tsuchiya expresó su deseo de que, a través de la Semana de Productos Vietnamitas, un gran número de consumidores japoneses pueda descubrir y experimentar el atractivo de Vietnam.

Bajo el lema “Despertar todos los sentidos en un viaje de descubrimiento de Vietnam: el encanto de la gastronomía, la cultura y el turismo”, la Semana de Productos Vietnamitas 2026 ofrece a los consumidores japoneses una experiencia integral sobre el país, su gente y sus productos.

Además de exhibir mercancías vietnamitas, el programa incluye actividades culturales, promoción turística, degustaciones gastronómicas y presentación de especialidades regionales, contribuyendo así a difundir la imagen de un Vietnam dinámico, acogedor y rico en identidad cultural.

La organización simultánea de la Semana de Productos Vietnamitas en varios mercados asiáticos reafirma la eficacia del modelo de cooperación entre el Ministerio de Industria y Comercio y el Grupo AEON para apoyar a las empresas vietnamitas en su integración más profunda en las cadenas internacionales de distribución.

Asimismo, representa un paso importante para fortalecer el valor de la marca de los productos vietnamitas, impulsar las exportaciones sostenibles y acercar aún más la imagen de Vietnam a los consumidores de la región./.