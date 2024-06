Rusia y Vietnam: Amistad probada por el tiempo

Hanoi (VNA)- Con motivo de la visita de Estado a Vietnam los días 19 y 20 de junio, por invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, el presidente ruso Vladimir Putin envió un artículo para su publicación en el periódico Nhan Dan (Pueblo). Presentamos a los lectores el contenido del artículo.



El presidente vietnamita, To Lam, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Foto: Nhan Sang – VNA



En vísperas de mi próxima visita, ya quinta, a la República Socialista de Vietnam, me gustaría compartir mi visión de la historia, el estado actual y el futuro de la asociación ruso-vietnamita desde las páginas de la prestigiosa e influyente publicación “Nhan Dan”.



Es simbólico que nuestro próximo viaje a Vietnam tendrá lugar en los días en que se celebra el 30º aniversario de la firma del Tratado ruso-vietnamita sobre los fundamentos de las relaciones amistosas. Este documento estratégico ha abierto amplias oportunidades para fortalecer y desarrollar toda la gama de vínculos bilaterales. En la nueva etapa histórica, les dio un poderoso impulso y una dinámica creciente.



El origen de nuestra cooperación bilateral estuvo en el gran hijo del pueblo vietnamita y gran amigo de nuestro país, Ho Chi Minh. Rusia honra la memoria de este destacado patriota, político y estadista, que siempre defendió con firmeza y firmeza la soberanía y la libertad de su Patria. Quisiera señalar que el año pasado se erigió en San Petersburgo un monumento al primer Presidente de Vietnam en honor al centenario de su visita a la “capital del norte” de Rusia.



Nuestro país prestó una importante ayuda a la heroica lucha del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros. Y después de la victoria y la completa liberación de la tierra vietnamita de los ocupantes, los constructores, ingenieros, médicos, profesores y científicos soviéticos ayudaron a Vietnam a reconstruir el país. Hemos hecho mucho para desarrollar su potencial económico y de defensa y resolver problemas sociales prioritarios.



Estas tradiciones comprobadas de camaradería y asistencia mutua sirven como una base sólida para un mayor avance de las relaciones bilaterales de una asociación estratégica integral.



Vietnam es una civilización antigua, vibrante y original en el mosaico de un mundo multipolar. En el ámbito internacional, Hanoi aplica una política exterior independiente y es un firme defensor de un orden mundial justo basado en el derecho internacional, en los principios de igualdad de todos los estados y no injerencia en sus asuntos internos.



Valoramos mucho el hecho de que nuestros países tengan enfoques coincidentes o similares sobre los temas actuales de la agenda internacional. Interactuamos estrechamente en plataformas multilaterales clave, principalmente en las Naciones Unidas. Tenemos evaluaciones similares de la situación en la región de Asia y el Pacífico. Vemos a Vietnam como un socio con ideas afines en la formación de una nueva arquitectura de seguridad euroasiática igual e indivisible, sobre una base inclusiva y no discriminatoria.



Agradecemos a nuestros amigos vietnamitas su posición equilibrada sobre la crisis ucraniana y su deseo de ayudar a encontrar formas reales de resolverla pacíficamente. Todo esto es plenamente coherente con el espíritu y la naturaleza de nuestras relaciones.



Es importante que ambos países presten constantemente atención a profundizar el comercio mutuo y estimular la inversión. Así, según las estadísticas rusas, en 2023 el volumen de negocios del comercio bilateral aumentó un 8%, y en el primer trimestre de este año, más de un tercio en comparación con el mismo período del año pasado. A Vietnam se exportan alimentos, materias primas minerales, maquinaria y equipos. Muchos productos vietnamitas, incluidas prendas de vestir, frutas, verduras y otros productos agrícolas, encuentran sus consumidores en el mercado ruso. El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Económica Euroasiática y Vietnam, celebrado en 2015, ayuda a consolidar y desarrollar estas tendencias positivas.



Entre nuestros países existe la posibilidad de realizar pagos en monedas nacionales: rublos rusos y dongs vietnamitas. El año pasado, estas transacciones representaron más del 40% del volumen del comercio bilateral. Y en el primer trimestre de este año, casi el 60%. Esto está en consonancia con la tendencia mundial de eliminar gradualmente el uso de monedas en gran medida comprometidas en el comercio y la inversión internacionales. El banco conjunto vietnamita-ruso desempeña un papel importante en garantizar transacciones financieras fiables y participó en su ceremonia de inauguración en 2006. Esperamos que continúe su trabajo, promoviendo activamente la profundización de la cooperación económica entre nuestros estados.



El sector energético sigue siendo un sector estratégicamente importante de la cooperación bilateral. La empresa conjunta Vietsovpetro, que lleva más de cuatro décadas desarrollando yacimientos en la plataforma continental vietnamita, demuestra una alta eficiencia. El volumen de petróleo producido por él a lo largo de los años superó los 250 millones de toneladas. La empresa conjunta Rusvietpetro, fundada en 2008, opera con éxito en el distrito autónomo de Nenets en Rusia. En las difíciles condiciones del Extremo Norte, ya se han extraído más de 35 millones de toneladas de petróleo de las profundidades. A su vez, Gazprom produce gas en Vietnam y otra gran empresa rusa, Novatek, pretende implementar proyectos de GNL en territorio vietnamita.



Se está desarrollando una iniciativa para crear un Centro de Ciencia y Tecnología Nucleares en Vietnam con la asistencia de Rosatom. A este respecto me gustaría señalar que la corporación estatal rusa en general está dispuesta a ayudar a sus socios vietnamitas en la formación de la industria nacional de energía nuclear, incluido el fortalecimiento de su potencial de recursos humanos.



Nuestro país tradicionalmente ha hecho una gran contribución al desarrollo del potencial hidroeléctrico de Vietnam. Así, la empresa RusHydro está interesada en participar en la reconstrucción y aumento de la capacidad de las estructuras hidráulicas en los ríos vietnamitas.



En Da Nang, la empresa conjunta GAZ-Thandat desarrolla sus actividades de montaje de equipamiento para automóviles de la marca rusa GAZ.



Esperamos que los inversores vietnamitas también aprovechen más activamente las amplias oportunidades disponibles en el mercado ruso. Como lo hace, por ejemplo, la empresa vietnamita TH Group, que está construyendo plantas procesadoras de leche en las regiones de Moscú y Kaluga, así como en el territorio de Primorsky.



Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar las antiguas tradiciones de cooperación bilateral en el ámbito educativo. En las últimas décadas, decenas de miles de especialistas vietnamitas en diversos campos se han formado y mejorado en nuestro país, y varios miles han recibido títulos académicos. Tenemos la intención de seguir prestando cada vez más atención a las asociaciones en este ámbito. Incluso continuaremos formando a los ciudadanos vietnamitas en las universidades rusas con cargo al presupuesto federal. Haremos todo lo posible para promover el intercambio de estudiantes y el lanzamiento de proyectos y programas académicos conjuntos. Un ejemplo sorprendente de esa interacción positiva entre nuestros países es el trabajo del Centro Ruso-Vietnamita de Investigación y Tecnología Tropical, en el que desde hace muchos años se llevan a cabo investigaciones aplicadas y fundamentales.



Naturalmente, seguiremos desarrollando contactos humanitarios. Sé que muchos vietnamitas entienden y aman la música, la literatura y el cine rusos. Y en Rusia muestran un interés genuino por el arte vietnamita original. Las Jornadas de la cultura vietnamita en Rusia, que se organizarán a principios del próximo mes, le ayudarán a conocerla mejor.



Sin duda, el turismo contribuye a profundizar el entendimiento mutuo entre nuestros pueblos. Vietnam se ha convertido desde hace mucho tiempo en uno de los destinos turísticos más populares para los rusos, y los ciudadanos vietnamitas siempre se han sentido atraídos por los lugares de interés de nuestro país. Un aumento en el número de vuelos directos contribuiría a la activación de los flujos turísticos que se aproximan.



Junto con nuestros amigos vietnamitas, continuaremos fortaleciendo los vínculos bilaterales y desarrollando la cooperación en beneficio de nuestros pueblos, en aras de la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo en su conjunto. Y estoy seguro de que nuestros países, basándose en las mejores tradiciones de amistad, confianza mutua y asistencia mutua, lograrán todos sus objetivos a gran escala.



Deseo al pueblo de la República Socialista de Vietnam paz, prosperidad y prosperidad./.