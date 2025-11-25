Rusia y Sri Lanka expresan sus condolencias a Vietnam por consecuencias de inundaciones

Hanoi (VNA) – El presidente ruso, Vladimir Putin, envió el 24 de noviembre mensajes de condolencias al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y al presidente de la República, Luong Cuong, por las graves pérdidas provocadas por las recientes inundaciones en la región central del país indochino.



Las fuertes lluvias e inundaciones causaron graves daños en las jaulas y balsas de acuicultura en la comuna de Xuan Canh, provincia de Dak Lak. (Foto: VNA)



En sus mensajes, el mandatario ruso subrayó la seriedad de la situación en la región central y expresó su solidaridad y apoyo a las familias y allegados de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a todas las personas afectadas por el desastre natural.



El centro de Vietnam ha registrado daños considerables tras las intensas y prolongadas lluvias que desencadenaron inundaciones históricas. Según medios rusos, unos 70 ciudadanos de ese país se encontraban en la provincia de Khanh Hoa en el momento del desastre. También el día 24, el ministro de Asuntos Exteriores, Empleo Exterior y Turismo de Sri Lanka, Vijitha Herath, manifestó su profundo pesar por las severas inundaciones en Vietnam.



En un mensaje publicado en X, afirmó: «Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, a los heridos y a todos los afectados por este desastre natural. Sri Lanka se solidariza con el pueblo de Vietnam y espera que la situación se normalice pronto».



La declaración evidencia el apoyo y la solidaridad de Sri Lanka hacia Vietnam en estos momentos difíciles./.