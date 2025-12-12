Robustecen Vietnam y Paraguay colaboración

Asunción (VNA)- Con motivo de la visita a Asunción de la embajadora de Vietnam en Argentina, concurrente en Paraguay, Ngo Minh Nguyet, por el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, el ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre los lazos bilaterales.

El ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, en la entrevista. Foto: VNA.





VNA: ¿Cómo evalúa Usted los logros de la relación entre Vietnam y Paraguay durante estas tres décadas de amistad, solidaridad y colaboración?



Ministro Javier Viveros: Los logros de estas tres décadas se reflejan, ante todo, en un diálogo cada vez más sólido y en una cooperación que ha beneficiado a ambos países. Hemos visto un crecimiento sostenido del intercambio comercial y también —aunque todavía tímido— un mayor acercamiento entre nuestras instituciones culturales y académicas, lo que ha permitido un mayor conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. En conjunto, estos avances muestran que la relación entre Vietnam y Paraguay se ha consolidado sobre la base del respeto, la amistad y el beneficio mutuo, creando un marco muy favorable para ampliar aún más nuestros proyectos de colaboración en el futuro.



VNA: ¿Cuál es su evaluación de las perspectivas de cooperación entre ambos países en los próximos tiempos, especialmente los vínculos comerciales y culturales?



Ministro Javier Viveros: Las perspectivas de cooperación entre ambos países son extremadamente prometedoras. La experiencia de Vietnam en el ámbito turístico puede resultar muy útil a Paraguay. El país asiático es uno de los grandes importadores de hierro y acero, lo que constituye una estupenda oportunidad para la industria metalúrgica paraguaya.



Recordemos que Paraguay importa de Vietnam calzados, neumáticos y productos electrónicos, mientras e exporta carne vacuna, algodón, soja y maíz. Pero en el ámbito comercial hay todavía un gran margen de crecimiento, es preciso explorar nuevas oportunidades en sectores como alimentos, tecnología agrícola y de telecomunicaciones, energías renovables, maquila y productos manufacturados. Ambos países pueden complementarse y beneficiarse de cadenas de valor más amplias. En el plano cultural y educativo, hay un gran potencial para intensificar los intercambios académicos, las becas y las actividades artísticas. Todo esto contribuirá a un mayor entendimiento entre nuestras sociedades. En síntesis, contamos con una base sólida de amistad y confianza que nos permitirá profundizar la cooperación y abrir nuevas áreas de colaboración estratégica en los próximos años.



VNA: ¿En el encuentro entre el presidente vietnamita, Luong Cuong, y su homólogo paraguayo Santiago Peña en el marco del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre en Nueva York, nuestro presidente solicitó a Paraguay apoyar e impulsar el lanzamiento del proceso de negociación de un tratado de libre comercio entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (MERCORSUR) y crear condiciones para que las empresas vietnamitas inviertan en infraestructura de telecomunicaciones, tecnología y transformación digital en Paraguay. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta?



Ministro Javier Viveros: La propuesta presentada por el presidente Luong Cuong es sumamente valiosa y coincide con las prioridades estratégicas de Paraguay. El posible inicio de un proceso de negociación para un tratado de libre comercio entre Vietnam y el MERCOSUR representa una oportunidad para estrechar aún más la integración económica, diversificar mercados y generar beneficios concretos para los sectores productivos de la región. Paraguay ve con buenos ojos cualquier iniciativa que contribuya a fortalecer el comercio justo y que abra nuevos espacios para el crecimiento mutuo.



En cuanto a las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, tecnología y transformación digital, nuestro país está impulsando con fuerza estos sectores. Ya el ministro Javier Giménez, titular del Ministerio de Industria y Comercio, ha estado en conversación con representantes del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones (Viettel), un protagonista vertebral en el área de las telecomunicaciones del sudeste asiático. Contar con empresas vietnamitas interesadas en participar en este proceso no solo enriquecería la oferta tecnológica disponible, sino que también fomentaría la innovación y la competitividad. En síntesis, consideramos que esta propuesta es positiva, realista y alineada con la visión de desarrollo que compartimos, y abre un camino muy auspicioso para la cooperación futura./.