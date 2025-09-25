Robustece Vietnam lazos de amistad con Bélgica, Luxemburgo y la UE

Bruselas (VNA) - La Embajada de Vietnam en Bélgica, concurrente en el Gran Ducado de Luxemburgo, y la Misión de Hanoi ante la Unión Europea (UE) celebraron un banquete en Bruselas para conmemorar el 80.º aniversario del Día Nacional del país indochino (2 de septiembre de 1945 - 2025).



El banquete congrega a funcionarios gubernamentales y parlamentarios belgas, representantes de instituciones de la UE, cuerpo diplomático, empresarios, académicos y periodistas. (Foto: VNA)



El evento, que contó con un ambiente solemne y acogedor, reunió a aproximadamente 450 invitados. Entre las personalidades asistentes se encontraban el primer vicepresidente del Senado de Bélgica, Andries Gryffroy; el presidente del organismo legislativo de la región de Bruselas-Capital, Bertin Mampka; el presidente del organismo legislativo de la región de Valonia, Willy Borsus; el jefe de Gabinete de la Casa Real belga, Vincent Houssiau; la secretaria general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, Theodora Gentzis; el presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE), Bernd Lange; y la jefa de la División para el Sudeste Asiático del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), Leila Fernández Stembridge.



La recepción, que tuvo lugar el martes (hora local), también congregó a funcionarios gubernamentales y parlamentarios belgas, representantes de instituciones de la UE, cuerpo diplomático, empresarios, académicos y periodistas. Por la parte vietnamita, asistieron el personal de la misión diplomática y representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes en Bélgica y Luxemburgo.



En su discurso, el embajador de Vietnam, Nguyen Van Thao, repasó los importantes logros del país indochino durante los últimos 80 años en los ámbitos político, económico, socio-cultural y de relaciones exteriores, resultado del esfuerzo y la unidad del pueblo bajo el liderazgo del Partido Comunista.



Subrayó que Vietnam continuará su camino de integración internacional integral, desarrollo verde y sostenible, desempeñando un papel activo y responsable en la comunidad internacional.



Para 2025, se cumplen 35 años de las relaciones Vietnam-UE y cinco años de la implementación del Acuerdo de Libre Comercio (EVFTA), lo que abre oportunidades de cooperación en comercio, tecnología, economía digital, cambio climático y defensa. Las relaciones con Bélgica continúan su dinamismo, potenciado por la reciente visita de Estado del Rey y la Reina de ese país a Vietnam en abril pasado. Los vínculos binacionales tienen un alto potencial en logística, salud y energías renovables. En el caso de Luxemburgo, ambos países implementan efectivamente la Asociación de Finanzas Verdes.



Los invitados expresaron su admiración por los logros de Vietnam. En representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Theodora Gentzis destacó el desarrollo dinámico de Vietnam y el papel creciente del país en Asia-Pacífico, afirmando que Bélgica continuará reforzando la cooperación.



Por su parte, el presidente del Comité de Comercio Internacional del PE, Bernd Lange, enfatizó los beneficios del EVFTA y expresó su expectativa por un mayor desarrollo de las relaciones económicas.



El vicepresidente del Senado belga, Andries Gryffroy, valoró los logros de la cooperación parlamentaria; mientras que la representante del EEAS, Leila Fernández Stembridge, reconoció el papel positivo y responsable de Vietnam en los asuntos regionales y globales.



El evento fue amenizado con actuaciones de música tradicional vietnamita a cargo de artistas del Centro Cultural de Vietnam en Francia, presentando instrumentos como el xilófono de bambú vietnamita Dan T'rung, la cítara tradicional Dan Tranh y el monocordio Dan Bau, que transportaron a los invitados a la belleza de Vietnam.



Una exposición de fotografías con paisajes como la Bahía de Ha Long, Hoi An o las terrazas arroceras del norte enriqueció el ambiente con el sabor distintivo de Vietnam./.