Rinden homenaje a nueve mártires en solemne ceremonia en provincia de Lao Cai

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Autoridades de la comuna de Bat Xat (provincia de Lao Cai) celebraron hoy una solemne ceremonia de homenaje, lectura de elogios fúnebres y entierro de los restos de nueve mártires, recuperados y entregados por el Comando Militar provincial en el marco de la “Campaña de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires”.

Delegados ofrecen inciensos para conmemorar a los heroicos mártires. (Foto: VNA)



El acto contó con la presencia de representantes del Comité Directivo Nacional encargado de esta labor, del Comité Directivo del Mando Militar de la Región 2 y de autoridades de la provincia de Lao Cai.



En un ambiente solemne, las delegaciones ofrecieron incienso y flores en memoria de los héroes caídos, expresando su profundo respeto y gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de la Patria.



Durante la ceremonia, el presidente del Comité Popular de la comuna de Bat Xat, Nguyan Manh Hung, destacó en su discurso el reconocimiento y la gratitud del pueblo hacia los mártires, subrayando su sacrificio por la liberación y defensa nacional.



Asimismo, señaló los avances iniciales de la campaña, en la que la provincia de Lao Cai ha reforzado la difusión, las labores de desminado, la búsqueda y recuperación de restos, así como la toma de muestras para la identificación mediante ADN.



Desde el inicio de la campaña, la provincia ha recuperado 13 restos de mártires, de los cuales 4 ya han sido identificados y han recibido honores fúnebres y entierro conforme a la normativa y a los deseos de sus familias. Además, se han exhumado 931 de un total de 1.262 tumbas sin información, con la obtención de más de 600 muestras para análisis genético.



Tras el acto de homenaje, autoridades y población local acompañaron el entierro de los restos en el Cementerio de Mártires de Ban Qua, en la comuna de Bat Xat. Los restos fueron localizados por el equipo especializado del Comando Militar provincial en el punto elevado 350B, en la aldea Dong Quang.



El proceso de identificación de los mártires continúa avanzando en la provincia de Lao Cai, con la recolección de muestras de ADN en múltiples cementerios como parte de los esfuerzos para esclarecer su identidad./.