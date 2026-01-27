Rinden homenaje a exlíderes del Parlamento y del Estado de Vietnam con motivo del Tet

Con motivo del Tet (Nuevo Año Lunar) 2026, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, rindió hoy homenaje y visitó a las familias de exdirigentes del Parlamento y del Estado del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visita a la familia y ofrece incienso en memoria del difunto secretario general Truong Chinh. Foto: Doan Tan - VNA

En el Sitio Conmemorativo del extinto presidente de la Asamblea Nacional Bui Bang Doan, ubicado en la comuna de Ung Thien, Hanoi, Tran Thanh Man rindió homenaje con incienso y expresó el profundo agradecimiento por su legado como gran intelectual y firme representante del pueblo vietnamita.

Su vida, trayectoria y carácter ejemplar encarnan el patriotismo, la integridad y el compromiso con el servicio a la patria y a la ciudadanía, y constituyen una base fundamental para las excelentes tradiciones del Parlamento vietnamita, resaltó.



El presidente de la Asamblea Nacional instó a la Junta de Administración del Sitio y a las autoridades de Ung Thien y Hanoi a seguir prestando atención a la inversión, conservación, restauración y modernización del Área Memorial, con el fin de hacerla más espaciosa y digna de su estatus.

Además, destacó la importancia de promover los valores históricos, culturales y educativos del lugar, para que se convierta en un espacio de conmemoración y enseñanza de las tradiciones patrióticas, especialmente para las nuevas generaciones.



Asimismo, Tran Thanh Man afirmó que los actuales diputados están comprometidos a seguir las grandes aspiraciones de Bui Bang Doan, cultivando constantemente su carácter, intelecto y ética de servicio público, como parte de su contribución al fortalecimiento de una Asamblea Nacional cada vez más democrática, legal, profesional y moderna, y que sea digna de la confianza del Partido, el Estado y el pueblo.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visita y felicita el Año Nuevo a la expresidenta de Parlamento, Nguyen Thi Kim Ngan. Foto: Doan Tan - VNA

El mismo día, el dirigente parlamentario también rindió homenaje al difunto secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Truong Chinh, y al extinto presidente de la Asamblea Nacional, Le Quang Dao, y se reunió con sus respectivas familias.



Durante estos encuentros, Tran Thanh Man expresó su profundo agradecimiento por las grandes contribuciones de ambos a la causa revolucionaria del Partido y el pueblo vietnamita.



Truong Chinh fue un líder destacado de la revolución vietnamita, un excelente discípulo y uno de los compañeros más cercanos del Presidente Ho Chi Minh. Su nombre y trayectoria están estrechamente vinculados a las grandes victorias de la revolución, especialmente en momentos cruciales de la historia. Sus excepcionales contribuciones sentaron las bases del proceso de Doi Moi (Renovación).



Por su parte, Le Quang Dao fue un líder muy respetado del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita, quien dejó una huella indeleble en la reforma organizativa y operativa, y en la construcción de un sólido Estado socialista de derecho, especialmente con la promulgación de la Constitución de 1992, la carta magna del período de reforma.

En otro momento, Tran Thanh Man se reunió con el exsecretario general del Partido Comunista, Nong Duc Manh, y con la expresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan. Durante estos encuentros, expresó su agradecimiento por sus valiosas contribuciones a las actividades del órgano legislativo en tiempos recientes.



Informó que el XIV Congreso Nacional del PCV y el décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura fueron un gran éxito. Basándose en estos logros, el Parlamento ha insistido en innovar para mejorar la calidad y la eficacia de sus operaciones, con el fin de satisfacer mejor las demandas de la realidad y las expectativas de los votantes.

Mirando hacia el futuro, Tran Thanh Man destacó que la Asamblea Nacional continuará innovando su organización y funcionamiento, profesionalizándose y modernizándose para responder mejor a las demandas del país.

Además, se enfocará en perfeccionar y sincronizar las instituciones para lograr un desarrollo nacional rápido y sostenible. Nong Duc Manh y Nguyen Thi Kim Ngan expresaron su confianza en que, guiada por el espíritu de anteponer siempre los intereses del país y el pueblo, la Asamblea Nacional seguirá alcanzando nuevos éxitos y cumpliendo con las tareas encomendadas por el Partido y el pueblo en esta nueva etapa de desarrollo.

Previamente, Tran Thanh Man también ofreció incienso y visitó a la familia del difunto ministro de Seguridad Pública, Le Minh Huong./.