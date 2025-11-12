Rey de Jordania inicia visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)-El Rey de Jordania, Abdullah II bin Al Hussein, llegó a Hanoi, iniciando su visita oficial a Vietnam del 12 al 13 de noviembre, por invitación del presidente anfirtión, Luong Cuong.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, recibe al Rey de Jordania, Abdullah II bin Al Hussein. (Foto: VNA)

El monarca jordano está acompañado por el príncipe Ghazi bin Mohammad, principal asesor real en asuntos religiosos y culturales; Ayman Hussein Abdullah Safadi, vice primer ministro y titular de Relaciones Exteriores y Asuntos de los Residentes en el Exterior; Alaa Arif Saad Batayneh, jefe de la Oficina Real; y Yarub Falah Mefleh Qudah, ministro de Industria, Comercio y Suministros.

Según Nguyen Thanh Diep, embajador de Hanoi en los Emiratos Árabes Unidos concurrente en Jordania, la visita del rey de Jordania a Vietnam reviste una importancia especial, ya que tiene lugar en el contexto del 45.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (9 de agosto).

Esta es la primera visita de un jefe de Estado de Jordania a Vietnam, y también el primer intercambio de delegaciones a nivel de jefe de Estado o de Gobierno entre los dos países desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas.