Hanoi (VNA) – En 2025, Vietnam atraviesa un momento decisivo en su historia. Con la ambiciosa meta de convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medios altos para 2030 y en una nación desarrollada y con altos ingresos para 2045, el país ha puesto en marcha una profunda reforma administrativa. Conocida como la “Revolución de racionalización del aparato estatal”, esta iniciativa se plantea como un pilar clave para fortalecer la gobernanza, acelerar el crecimiento socioeconómico y consolidar la posición de Vietnam en el escenario internacional. Con la firme dirección del Partido y el Gobierno, junto con el aporte de expertos, este proyecto promete ser el trampolín que lleve a Vietnam a nuevos niveles.



Revolución en la racionalización del aparato estatal: el motor del ascenso de Vietnam hacia el desarrollo. Fuente: VNP



Racionalización del aparato estatal: la clave para fortalecer la gobernanza nacional



La capacidad de gobernanza nacional, como señala Dang Dinh Quy —exviceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador y exjefe de la delegación permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas en Nueva York—, es la habilidad de formular e implementar políticas y usar eficazmente los recursos para cumplir con los objetivos de desarrollo socioeconómico. En particular, la racionalización del aparato es clave para optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la transparencia. Según él, esta racionalización tiene tres grandes beneficios: reducir costos operativos, aumentar la eficiencia y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

En concreto, la reducción de costos permite enfocar recursos en áreas prioritarias como la educación, la salud y la tecnología. “Cuando se racionaliza el aparato, las responsabilidades de cada departamento quedan claras, los procesos se agilizan y la eficiencia aumenta notablemente”, subrayó Dang Dinh Quy. Esto es especialmente crucial en asuntos exteriores, donde el tiempo es un factor decisivo. Por ejemplo, la transferencia de funciones de asuntos exteriores del Partido y la Asamblea Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores ha reducido el tiempo de consulta en al menos un tercio, facilitando que las decisiones se tomen con mayor rapidez y eficacia. “Si se pierde esta oportunidad, la eficiencia del trabajo será muy baja”, advirtió.



Por su parte, Nguyen Xuan Khoat, subdirector del Centro de Aplicación de Tecnologías de la Información de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, aseguró que “optimizar y mejorar la eficacia del sistema político es una necesidad urgente para garantizar el éxito de la revolución en esta nueva etapa”. Según él, esta optimización debe ir de la mano con fortalecer la capacidad de los cuadros, implementar un proyecto claro de asignación de puestos de trabajo y diseñar políticas salariales adecuadas que incentiven a los talentos y eliminen a quienes no cumplen con sus responsabilidades.

Aprendiendo de la experiencia internacional para superar desafíos



Vietnam no parte de cero. Los expertos destacan que Vietnam puede aprender mucho de los países que han logrado optimizar sus sistemas. Dang Dinh Quy tomó como ejemplo a Corea del Sur, donde se han implementado reformas administrativas de manera constante, especialmente durante la presidencia de Lee Myung-Bak en 2008.



“Corea del Sur estableció criterios claros para evaluar el desempeño de cada departamento e individuo, y sobre esa base las recompensas y sanciones son transparentes”, explicó. Además, aprovechan la tecnología digital para aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas. Y lo más importante, Corea del Sur siempre aprende de la experiencia internacional, adaptándola al contexto local.



Por su parte, el exviceministro del Interior, Tran Anh Tuan, destacó la importancia de adoptar el pensamiento innovador que han mostrado los países desarrollados. “Nuestro modelo organizacional todavía está marcado por la planificación centralizada, algo que no encaja ni con la economía de mercado ni con la revolución industrial 4.0”, señaló.



Según él, la racionalización no solo implica reducir puntos focales, sino también reestructurar con el lema “menos, pero mejor”, asegurándose de que cada puesto esté ocupado por alguien competente y responsable.

A pesar de los avances, el proceso de racionalización del aparato estatal enfrenta todavía importantes desafíos. Tran Anh Tuan recordó que, desde 2007, Vietnam ha reducido sus ministerios de más de 30 a 22, manteniendo además ocho agencias bajo la administración del Gobierno desde 2011.



Sin embargo, “todavía hay demasiados niveles jerárquicos y múltiples puntos de conexión, y la capacidad de autogestión de las autoridades locales aún no se ha consolidado”, señaló. En algunos casos, la fusión de organizaciones se ha llevado a cabo de forma mecánica, sin una verdadera reducción de personal. Por el contrario, se han incrementado los cargos adjuntos, lo que ha provocado una dilución de responsabilidades y una mayor carga para el presupuesto.

Otro reto importante es la descentralización y delegación de poderes. “Aunque muchas localidades cuentan con cierto grado de autonomía, todavía deben pedir la opinión del gobierno central, lo que genera demoras y pérdida de oportunidades”, analizó Tran Anh Tuan. Además, destacó que el mayor desafío es innovar en el pensamiento y unificar las percepciones. “Si solo se piensa en beneficios personales o de grupo, la racionalización del aparato quedará a medias”, advirtió.



La ministra del Interior, Pham Thi Thanh Tra, habló sobre la presión que supuso el proceso de realizar la racionalización del aparato estatal: "Hubo reuniones agotadoras que se extendían desde la mañana hasta entrada la noche, con la mente siempre tensa como una cuerda de violín". Destacó que, ante una carga de trabajo sin precedentes, el Ministerio del Interior trabajó "minuto a minuto", incluso hasta las 2:00 o 3:00 horas de la madrugada para completar proyectos y redactar borradores de leyes.



Soluciones y Políticas de Apoyo



Para asegurar el éxito, los expertos propusieron varias soluciones concretas. Nguyen Xuan Khoat destacó la importancia de garantizar el liderazgo unificado del Partido, la gestión centralizada del Estado y el papel representativo del Frente de la Patria. “La simplificación del aparato debe ir acompañada del fortalecimiento de la capacidad del personal y de una correcta implementación del proyecto de posiciones laborales”, recomendó.

Respecto a las políticas de apoyo al personal, la ministra Pham Thi Thanh Tra informó que el Ministerio del Interior ya ha finalizado el borrador del Decreto 178, que regula ocho grupos de políticas para proteger los derechos de los funcionarios y empleados públicos que se retiran debido a la reorganización administrativa. “Esta política es rápida, contundente, destacada y humana, asegurando que nadie quede atrás”, afirmó.



Además, se emitieron los Decretos 177 y 179 para apoyar a los funcionarios que se jubilan voluntariamente y para atraer talentos.



Dang Dinh Quy, exviceministro de Relaciones Exteriores, ex embajador y exjefe de la delegación permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas en Nueva York, propuso cuatro políticas específicas para el personal de relaciones exteriores: garantizar un salario digno que motive la pasión por la profesión; crear un ambiente laboral que fomente la creatividad; incentivar el aprendizaje continuo; y establecer un mecanismo que permita al personal atreverse a pensar, actuar y asumir responsabilidades. “Cuando se sienten seguros y reconocidos, los funcionarios crecen profesionalmente”, subrayó.



El exviceministro del Interior, Tran Anh Tuan, recomendó evitar fusiones mecánicas y garantizar la solidez y estabilidad de las regulaciones legales. “Solo debe hacerse una vez, para servir a todo un proceso largo, evitando fusiones y divisiones repetidas que generan desperdicio”, explicó. También enfatizó la necesidad de promover una descentralización efectiva para que las localidades “decidan, actúen y asuman responsabilidades”.



La Revolución para la Era del Ascenso del Pueblo



La simplificación del aparato administrativo en 2025 marca un hito histórico que sienta las bases para la “Era del Ascenso del Pueblo” de Vietnam. Como subrayó el secretario general To Lam, esta es una tarea urgente que “cuanto antes se haga, mejor será para el pueblo y para el país”.



Las opiniones de los expertos han aclarado la conexión entre racionalizar el aparato y fortalecer la gobernanza, además de proponer soluciones prácticas y científicas para superar los desafíos. Desde las lecciones internacionales hasta políticas humanitarias, pasando por la renovación del pensamiento y acciones decisivas, Vietnam está demostrando su compromiso para construir un aparato administrativo más simple, eficaz y eficiente.

La ministra Pham Thi Thanh Tra instó a que “cada funcionario, ya sea en el sector público o privado, se esfuerce para que Vietnam esté a la altura de las grandes potencias del mundo, como deseaba el Presidente Ho Chi Minh”. Con el espíritu de “atreverse a pensar, actuar y asumir responsabilidades,” esta revolución no es solo un deber, sino también una oportunidad para que cada persona aporte al despegue de la nación./.