Revolución de Agosto de 1945, una importante epopeya del pueblo vietnamita

La Habana, 18 ago (VNA)- La Revolución de Agosto de 1945 es una importante epopeya de las tantas que ha escrito el pueblo vietnamita y que le dio un vuelco a la situación en Vietnam, en la entonces llamada Indochina francesa y a los regímenes coloniales en el mundo.



El vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, Fredesmán Turró González. (Foto: VNA)



Así lo valoró el vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, Fredesmán Turró González, en una entrevista concedida a corresponsales de la VNA en ocasión del 80 aniversario de Revolución de Agosto (19 de agosto) y Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



La Revolución de Agosto de 1945 fue una importante contribución del pueblo vietnamita a la lucha de las colonias por su liberación y total independencia, dijo.



La Revolución de Agosto muestra la audacia del entonces Partido Comunista de Indochina, hoy Partido Comunista de Vietnam, del Presiente Ho Chi Minh y demás dirigentes, quienes en el Congreso Nacional del Partido, celebrado en Tan Trao, del 13 al 15 de agosto de 1945, concluyeron que estaban creadas y dadas todas las condiciones objetivas y subjetivas para provocar un levantamiento general y arrebatarles el poder a los fascistas japonés, antes de que el ejército de los aliados entrara en Indochina, comentó.



La Revolución de Agosto enseña igualmente la importancia de la unidad en torno al Partido y sus dirigentes, así como la necesidad del estudio y análisis constante de las condiciones objetivas y subjetivas para determinar las acciones a realizar en cada momento, resaltó el analista. Agregó que, en ese sentido, la Revolución de Agosto dejó una lección de mucho valor.



La victoria de Agosto condujo al nacimiento de la República Democrática de Vietnam, cuando, el 2 de septiembre, el Presidente Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam en la Plaza Ba Dinh y así, por primera vez, los vietnamitas viven en un país independiente y soberano y gozan de plenos derechos, expresó.



Según Fredesmán Turró González, en los últimos 80 años, Vietnam ha logrado importantes victorias en todos los ámbitos: En primer lugar, derrotó a todos los enemigos que atentaron contra su independencia y soberanía y con la histórica victoria del 30 de abril de 1975 reunificó el país, después de largos años de guerra.



En el terreno económico y social, los éxitos de Vietnam son impresionantes, particularmente después de la celebración del VI Congreso del Partido en 1986. Enfatizó que sin dogmas y ampliando políticas ajustadas a la realidad del país, Vietnam ha hecho transformaciones, conceptuales y estructurales, que no solo le permitió salir de la difícil situación en que se encontraba a medidos de la década del 80 del siglo pasado, sino que ha obtenido importantes logros económicos y sociales que pueden considerarse trascendentales y que hacen actualmente de su economía una de la más dinámicas del mundo con altos índices de crecimiento anual.



El nivel de vida del pueblo mejora constantemente y se espera que pronto Vietnam entre al grupo de los países cuyos habitantes tienen un ingreso medio alto, destacó.



Los logros socioeconómicos de la nación sudesteasiática y el dinamismo de su crecimiento, su participación activa en la economía global, su diplomacia de paz y colaboración y su participación creciente en foros y eventos internacionales, han elevado sin dudas su prestigio en la arena internacional y lo han convertido en un importante actor en la política intencional, evaluó.



Fredesmán Turró González afirmó que el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam ha sido clave en cada una de las victorias, tanto en la defensa del país como en su desarrollo económico.



El Partido goza de gran prestigio y autoridad ante el pueblo y este confía plenamente en su capacidad de conducir el país a nuevas victorias en el camino hacia la construcción de una nación desarrollada, moderna y próspera, concluyó./.