Revisan los preparativos para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy reunión de trabajo con la Oficina del CC del PCV y los organismos pertinentes para revisar los preparativos del XIV Congreso Nacional del Partido.

A la reunión asistieron otros miembros del Buró Político, del Secretariado y del CC, así como dirigentes de diversos comités, ministerios y sectores.



Tras escuchar los informes y opiniones, Tran Cam Tu elogió a los organismos y unidades por su alto sentido de responsabilidad y esfuerzo en completar las tareas según lo planificado. Los preparativos se han llevado a cabo de manera meticulosa, científica y efectiva, y las agencias funcionales han cumplido fundamentalmente los principales grupos de tareas según el cronograma establecido.



Subrayó que el XIV Congreso Nacional del PCV no solo es un evento político de gran importancia, sino también una actividad política profunda y extensa, un hito que abre una nueva era de desarrollo para el país.

Instó a intensificar la divulgación sobre el Congreso hasta las bases, comunas, barrios y zonas especiales, para crear una alta unidad de pensamiento y acción en todo el sistema político, despertar la confianza y el orgullo, generar un ambiente de entusiasmo y consenso en toda la sociedad, y difundir con fuerza el mensaje sobre la visión del Partido, los logros del país y las aspiraciones de desarrollo de la nación.



Tran Cam Tu enfatizó la necesidad de fortalecer la protección de la base ideológica del Partido y combatir los puntos de vista erróneos y la información dañina, especialmente en el ciberespacio, para no ser sorprendidos en ninguna situación.



Encomendó a la Subcomité de Personal del XIV Congreso y a la Comisión de Organización del CC que continúen revisando y perfeccionando los expedientes del personal del Congreso y los documentos relacionados, y que coordinen la finalización del informe de verificación de la elegibilidad de los delegados. Los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa deben implementar activamente el plan integral para garantizar la seguridad absoluta antes, durante y después del evento, así como en las actividades de celebración de su éxito.



El miembro permanente del Secretariado destacó que la Oficina del CC del PCV debe supervisar de manera integral y precisa la implementación de los grupos de tareas, revisar y urgir proactivamente, detectar, informar y proponer soluciones a los problemas que surjan de manera oportuna. Todas las agencias y unidades deben coordinarse de manera activa, estrecha y científica para garantizar la ejecución efectiva de cada tarea, contribuyendo al éxito del XIV Congreso Nacional.



Asimismo, pidió a la Oficina del CC que supervise proactivamente la preparación de contenidos como la Directiva del Buró Político sobre el estudio, aprendizaje, comprensión, divulgación e implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional, el Programa de Trabajo de todo el mandato, el Programa de Acción, el Reglamento de Trabajo del CC, el Buró Político y el Secretariado del XIV mandato, así como dos resoluciones importantes del CC para implementar la Resolución del Congreso, para presentarlas en la segunda sesión plenaria del Comité Central del XIV mandato.



Respecto al espacio exterior del salón principal en el Centro Nacional de Convenciones, además de la exhibición de libros y fotos de los congresos anteriores, Tran Cam Tu solicitó a la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del CC, junto con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, que aceleren la materialización y evaluación del plan para organizar una exhibición que presente los logros destacados del Partido, el Estado y el pueblo en los 40 años de Renovación y desarrollo del país, así como durante el mandato, mediante productos representativos y distintivos. También deben preparar la inauguración del Centro de Prensa según el cronograma planificado.



Tran Cam Tu solicitó a los Subcomités que fortalezcan la coordinación y el intercambio en la implementación de las tareas pendientes. Las labores de seguridad, protección y prevención de incendios deben continuar implementándose de manera científica, minuciosa y metódica. Los organismos pertinentes deben concentrarse al máximo y esforzarse por completar definitivamente las tareas importantes antes del 15 de enero, y continuar implementando de manera rigurosa, científica y estricta los grupos de tareas a realizar antes, durante y después del Congreso, según el programa y plan establecidos.



Subrayando que quedan poco más de diez días para la apertura del Congreso, Tran Cam Tu instó a los organismos a seguir de cerca, supervisar, comprender bien la situación y urgir la excelente finalización de las tareas, realizando inspecciones y revisiones frecuentes. Antes y durante el Congreso, el Subcomité de Documentos, el Subcomité de Estatutos del Partido y las comisiones del CC deben seguir de cerca los contenidos de las discusiones para recabar opiniones y completar con prontitud los documentos conforme al espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido./.