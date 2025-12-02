Reunión de Comité Intergubernamental Vietnam-Laos fomenta nexos bilaterales

Hanoi (VNA)- El Comité Intergubernamental Vietnam-Laos es un mecanismo crucial para implementar las relaciones de "gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica" entre los dos Partidos y Estados, patentizó el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong.



El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong (Foto: VNA)



En sus declaraciones a la prensa con motivo de la 48.ª Reunión de este mecanismo, el vicecanciller sostuvo que la edición de este año no es solo una sesión anual para revisar los acuerdos de cooperación, sino que posee un carácter especial al celebrarse inmediatamente después del Encuentro de Alto Nivel entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Popular Revolucionario de Laos. También se efectúa en un momento clave en el que ambos países están concluyendo el ciclo de cooperación 2021-2025 y preparándose para una nueva fase de colaboración con una visión estratégica más profunda.



Según Manh Cuong, la reunión subraya el más alto nivel de interés y la determinación política de los líderes superiores para fomentar esta relación "única" en su tipo, asegurando que todos los compromisos y orientaciones se implementen de manera sustancial, materializando el espíritu de compartir, apoyarse mutuamente y desarrollarse conjuntamente.



Asimismo, las dos partes evaluarán de forma exhaustiva los resultados de la cooperación en el período 2021-2025. A pesar de las fluctuaciones en la situación regional y mundial, la colaboración Vietnam-Laos continúa desarrollándose sustancialmente, generando resultados positivos y nuevos impulsos. La sesión también servirá como orientación estratégica, ya que ambas partes discutirán las directrices de cooperación para 2026 y los años subsiguientes, buscando consolidar los lazos económicos como un pilar para la cohesión estratégica.



Durante los últimos cinco años, argumentó, los lazos especiales Vietnam-Laos se han consolidado y desarrollado de forma sostenible. Ministerios, agencias, localidades y empresas han coordinado de manera proactiva, flexible y efectiva; y se han superado obstáculos en varios proyectos clave, acelerando su progreso.



Los dos países organizaron una conferencia para profundizar y materializar el Plan de implementación de Acuerdos de Alto Nivel, contribuyendo a un desarrollo más profundo y sustancial de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral binacional, evocó.



Evaluó que la relación política sigue siendo estrecha y de confianza, reafirmando su papel central en los lazos bilaterales. Los vínculos Vietnam-Laos constituyen un modelo ejemplar, fiel y puro, y un activo común invaluable. Ambos países han promovido eficazmente los mecanismos de cooperación, resolviendo dificultades a tiempo y coordinándose estrechamente en asuntos estratégicos.



La cooperación en defensa, seguridad y asuntos exteriores también continúa siendo un pilar fundamental, agregó.



Precisó que la colaboración en economía, inversión y comercio ha dado un nuevo y positivo paso adelante. Actualmente, Vietnam cuenta con 276 proyectos en Laos, con un capital registrado total de más de 6,21 mil millones de dólares, muchos de los cuales operan eficientemente y aportan alrededor de 200 millones de dólares anuales en impuestos y obligaciones financieras al presupuesto de Laos. El comercio bilateral superó los objetivos, con la meta de alcanzar 5 mil millones de dólares. Ambos países están promoviendo la digitalización de los pagos minoristas para fortalecer la conectividad económica.



Acorde con Manh Cuong, los esfuerzos de varias generaciones han convertido los nexos Vietnam-Laos en un modelo único en el mundo. Con la estrecha atención de los líderes de alto nivel y el esfuerzo de todas las partes relevantes, existe una base sólida para creer en el futuro brillante de cada país y en la solidaridad especial Vietnam-Laos en la nueva etapa./.