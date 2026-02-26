Resultados de elecciones legislativas de Vietnam deben publicarse a más tardar el 25 de marzo

El panorama de la reunión. Foto: Doan Tan/VNA

Los resultados de las elecciones legislativas del 15 de marzo deben ser publicados dentro del plazo estipulado, a más tardar el 25 de marzo de 2026, orientó hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quien es también titular del Consejo Nacional Electoral.



Tal instrucción fue dada durante una conferencia en línea a nivel nacional para evaluar los preparativos de las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031, con el objetivo de revisar el progreso y reforzar las tareas clave en la fase final.



El titular legislativo reconoció que los preparativos se han llevado a cabo de manera oportuna, sistemática, conforme a la ley y de manera sincronizada desde el nivel central hasta las localidades.



Detalló que el Consejo Electoral Nacional ha publicado oportunamente la lista oficial de los candidatos para la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, así como la de electores; y se han elaborado activamente los planes para los comicios en áreas especiales.



La tecnología de la información se ha aplicado con eficacia, el orden público se ha mantenido y las quejas y denuncias han disminuido, sin que se hayan presentado casos complejos, dijo.



Junto a los logros, señaló, algunas localidades todavía enfrentan dificultades debido a la reorganización administrativa y que el software de tecnología de la información aún no es estable. De igual manera, el trabajo de difusión en áreas de minorías étnicas y en zonas con trabajadores por turnos no ha sido suficientemente profundo, y la presentación y actualización de la información en algunas áreas aún es lenta.



Aprendiendo de las elecciones de 2021, el Presidente de la Asamblea Nacional destacó 5 lecciones clave: fortalecer la unidad nacional, intensificar el liderazgo y la dirección de las organizaciones del Partido, promover una propaganda pública y transparente, garantizar un proceso riguroso en la selección de personal, y asegurar la seguridad y el orden mientras se resuelven rápidamente los problemas que surjan.



Enfatizando que “no se debe permitir ninguna actitud de complacencia”, Thanh Man instó a seguir cumpliendo estrictamente con las directrices y resoluciones del Buró Político y el Secretariado del Partido Comunista de Vietnam; organizar reuniones con los votantes, verificar con precisión la lista de votantes, intensificar la difusión antes, durante y después de las elecciones, y garantizar la seguridad y el orden para evitar que grupos malintencionados interfieran en el proceso.



Particularmente, precisó, el proceso de votación y el conteo de votos deben organizarse de manera estricta y objetiva; y los resultados deben ser publicados a más tardar el 25 de marzo de 2026, según lo previsto por la ley.



Se espera que el 6 de abril de 2026, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura inicie su primer período de sesiones; posteriormente, los Consejos Populares locales organizarán sus primeras sesiones conforme a lo dispuesto por la ley.



El Presidente de la Asamblea Nacional también exhortó a resolver las quejas y denuncias de acuerdo con la autoridad competente y completar la verificación del estatus de los candidatos electos conforme a la normativa.



Recordó las palabras del secretario general del Partido, To Lam, diciendo que el éxito de estas elecciones será una base importante para fortalecer la estructura del Estado en el nuevo mandato y para implementar las resoluciones del XIV Congreso del Partido.



Expresó su confianza en que, con el esfuerzo coordinado de todo el sistema político y el respaldo del pueblo, las elecciones se llevarán a cabo con éxito./.