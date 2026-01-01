Resultados alcanzados en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW
Datos presentados en la Conferencia de balance de 2025 y las orientaciones y tareas principales para 2026 del Comité Directivo Central sobre desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, el 25 de diciembre de 2025.
Resultados alcanzados en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW
Hanoi (VNA) El comercio electrónico se perfila como el motor principal de la economía digital en Vietnam para 2026. Se espera que crezca entre un 18 % y un 25 % anual, tras un mercado que alcanzó los 32.000 millones de dólares en 2025, situando al país entre los de más rápido crecimiento en el sudeste asiático.