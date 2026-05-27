Restos de nueve soldados vietnamitas caídos serán repatriados desde Laos

En la ceremonia. Fuente: VNA

Una ceremonia conmemorativa y de entrega de los restos de nueve soldados voluntarios vietnamitas y expertos militares que dieron sus vidas en Laos durante la guerra pasada, se celebró el 26 de mayo en la provincia de Oudomxay, en el norte del país.

El acto contó con la participación de representantes de los comités del Partido y administraciones de seis provincias del norte de Laos: Oudomxay, Luang Prabang, Luang Namtha, Xayabouly, Phongsaly y Bokeo, junto con representantes del Comité Especial del Gobierno laosiano, departamentos y organismos locales, miembros de las fuerzas armadas, residentes locales y estudiantes de Oudomxay.

En representación de Vietnam asistieron el cónsul general de Vietnam en Luang Prabang, Vu Ngoc Ly; el mayor general Nguyen Hong Thai, subcomisario político y jefe del Comité Directivo 515 de la Región Militar 2; oficiales y soldados del equipo de búsqueda y repatriación de restos de mártires de la Región Militar 2; y representantes de la comunidad vietnamita en Oudomxay.

Durante la ceremonia, el vicepresidente de la administración de Oudomxay y jefe del Comité Especial de la provincia, Souvat Mahavongsanan, afirmó que el Partido, el Estado, el ejército y el pueblo de Laos siempre recuerdan las enormes contribuciones de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas que se entregaron y sacrificaron junto al ejército y el pueblo laosianos en la lucha por la liberación nacional.

Subrayó que el sacrificio de los soldados caídos constituye una prueba viva de la gran amistad, la solidaridad especial y la alianza combativa leal entre las dos naciones.

En nombre del Comité Directivo 515 de la Región Militar 2 y de las familias de los mártires, Hong Thai expresó su sincero agradecimiento por el apoyo brindado por el Comité Especial del Gobierno laosiano, así como por las organizaciones del Partido, las autoridades y el pueblo de las seis provincias del norte de Laos en la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios vietnamitas y expertos militares.

Indicó que alrededor de 2.300 soldados voluntarios y expertos vietnamitas murieron en las seis provincias del norte de Laos durante la guerra. Hasta la fecha, se han encontrado y repatriado 1.870 conjuntos de restos, mientras que cerca de 500 siguen desaparecidos.

Solo durante la temporada seca 2025–2026, el equipo de búsqueda de la Región Militar 2 recuperó 19 conjuntos de restos. Diez fueron repatriados en la primera fase, mientras que los nueve restantes fueron entregados durante esta segunda fase, precisó.

Señaló que el evento tenía un significado especial al coincidir con la actual “Campaña de 500 días y noches” de Vietnam para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires antes del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio).

En la ceremonia, ante la presencia de los delegados, se firmó el acta de entrega para la repatriación de los nueve conjuntos de restos a Vietnam./.