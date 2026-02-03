Resolución en marcha: Una visión innovadora desde una base sólida

Ottawa (VNA)- Philip Fernandez, miembro del Partido Comunista Marxista-Leninista de Canadá, destaco el significado especial, no solo dentro de Vietnam, sino también para la comunidad vietnamita en el extranjero, del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam al establecer los planes de acción para que el país entre en una nueva era de desarrollo.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticas (VNA), el funcionario comentó que el Congreso ha logrado una gran unidad en el pensamiento y la acción dentro del Partido, el Estado y la sociedad.

Destacó que el objetivo para 2045 es que Vietnam se convierta en un país desarrollado con una economía moderna y una sociedad civilizada, poniendo a las personas en el centro y asegurando que nadie quede atrás.

Al valorar el trabajo de personal en el Congreso, Fernandez felicitó al secretario general del Partido, To Lam, por ser reelegido con un consenso absoluto, lo que refleja la firme confianza en su capacidad de liderazgo. También comentó que la aparición de varios nuevos miembros del Comité Central en esta nueva fase demuestra el espíritu de renovación, vitalidad y la conexión con el pueblo.

Fernandez observó que uno de los avances más importantes del XIV Congreso fue la amplia participación de todas las clases sociales, en especial de la comunidad vietnamita en el extranjero, en el proceso de discusión y formulación de políticas. El Congreso subrayó que “la era de ascenso de la nación vietnamita” ya no es una opción, sino una necesidad.

Al reflexionar sobre el período del XIII Congreso, consideró que el mayor legado fue la construcción de una base sólida para la siguiente fase de desarrollo, especialmente en cuanto al aprovechamiento del factor humano.

Afirmó que Vietnam ha superado grandes desafíos como la pandemia de la COVID-19 y las perturbaciones económicas mundiales, mientras mantenía su independencia, soberanía y contribuía al impulso de la paz internacional.

Estos resultados, enfatizó, han demostrado la capacidad de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam para superar una etapa de transformación histórica y hacer realidad el sueño del Presidente Ho Chi Minh de un Vietnam de paz y próspero.

Philip Fernandez, miembro del Partido Comunista Marxista-Leninista de Canadá. (Foto: VNA)

Un Partido gobernante basado en la inteligencia y creatividad del pueblo siempre encontrará el camino hacia el progreso, agregó.

En cuanto a los objetivos de desarrollo para la etapa 2026-2030 y la visión hasta 2045, Fernandez opinó que la Resolución del XIV Congreso plantea metas ambiciosas como mantener un alto crecimiento económico, mejorar el nivel de ciencia y tecnología, elevar la calidad del capital humano y promover un desarrollo inclusivo.

Expresó su confianza en que Vietnam seguirá recibiendo el apoyo y la aprobación de la comunidad internacional en esta nueva era de desarrollo./.