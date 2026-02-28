Resolución 80: Ciudad Ho Chi Minh impulsa la modernización de su infraestructura cultural y deportiva

Oficina Central de Correos, una obra arquitectónica única en el centro de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Nguyen Luan/VNP

Ciudad Ho Chi Minh considera su red de instituciones culturales y deportivas un pilar clave para consolidarse como “ciudad creativa” y “ciudad inteligente”. Bajo esa orientación, las autoridades municipales aceleran la inversión para modernizar y ampliar estas infraestructuras, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población y aplicar la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita en la nueva etapa.

Con una superficie superior a los 6.772 km² y más de 14 millones de habitantes, la urbe enfrenta una creciente demanda de instalaciones culturales y deportivas modernas y bien articuladas, distribuidas de manera equilibrada, en especial en zonas suburbanas, rurales e insulares, así como en los antiguos territorios de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau.

De acuerdo con la Secretaría Municipal de Cultura y Deportes, solo el 43 % de los barrios y comunas dispone actualmente de un centro cultural o deportivo básico, una proporción inferior a la de algunas localidades vecinas. A las limitaciones en infraestructura, en muchos casos obsoleta, se suman dificultades de gestión, superposición de normativas territoriales y financieras, escasez de personal cualificado en un contexto de rápida urbanización y transformación digital, y un marco jurídico y presupuestario aún incompleto.

Especialistas subrayan la urgencia de superar estos obstáculos para construir un entorno cultural saludable que garantice a todos los ciudadanos el acceso a la creación y el disfrute de los valores culturales. La Resolución n.º 80-NQ/TW fija metas ambiciosas: el 100 % de los gobiernos locales, incluidas las fuerzas armadas, deben contar con instituciones culturales adecuadas, y el 90% de la infraestructura básica debe operar de forma regular y eficiente.

Empresas de los sectores cultural, deportivo y del entretenimiento advierten, por su parte, sobre la falta de recintos de gran escala con estándares internacionales, especialmente para eventos multitudinarios. Aunque es el principal mercado nacional para el entretenimiento en vivo, Ciudad Ho Chi Minh aún carece de instalaciones capaces de acoger actividades con más de 50.000 asistentes.

El experto deportivo Do Tuan sostiene que una “supermetrópolis” como Ciudad Ho Chi Minh, centro neurálgico de servicios deportivos y recreativos, no puede limitarse al estadio Thong Nhat ni al envejecido estadio Go Dau, ambos con capacidad aproximada para 20.000 espectadores.

La artista My Uyen también aboga por reforzar la inversión en infraestructura para las artes tradicionales y escénicas, con el fin de ofrecer a los creadores condiciones profesionales adecuadas y reducir las brechas de acceso cultural entre el centro y las zonas periféricas tras la reciente reorganización administrativa.

En el período 2026-2030, con visión hasta 2045, la ciudad aspira a consolidarse como una “metrópolis de servicios, cultura y creatividad”, así como un centro financiero, comercial y científico del Sudeste Asiático.

El secretario del Comité Municipal del Partido, Tran Luu Quang, afirmó que la ciudad no solo busca un crecimiento económico de dos dígitos, sino que sitúa la cultura en el eje de su estrategia de desarrollo. Invertir en cultura – subrayó - es invertir en la calidad de vida y, a largo plazo, en el prestigio nacional. En esa línea, el municipio ultima un plan de desarrollo de instituciones culturales y deportivas básicas hasta 2035, integrado en la planificación general y ajustado a la expansión territorial y al modelo de gobierno local de dos niveles.

El 15 de enero de 2025, el Comité Popular Municipal y Sun Group dieron inicio a la construcción del Complejo Deportivo Nacional Rach Chiec, con una inversión superior a unos 5,49 mil millones de dólares. El proyecto contempla un estadio con capacidad para 70.000 personas, dotado de techo retráctil automatizado y sistema moderno de climatización. Está diseñado para albergar competiciones internacionales como los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games) y los Juegos Asiáticos (ASIAD), y podrá transformarse en recinto multiusos para conciertos y espectáculos de gran formato.

El complejo incluirá además áreas comerciales, de servicios y de conferencias, con el propósito de dinamizar los sectores de eventos y ocio nocturno, prolongar la estancia de los visitantes y estimular el gasto.

En agosto de 2025 entró en funcionamiento el circo y teatro multiusos Phu Tho, concebido tanto como sala de espectáculos como centro de formación, cooperación internacional e intercambio cultural.

Según Huynh Van Sinh, de la Academia de Cuadros de Ciudad Ho Chi Minh, el despliegue de proyectos culturales y deportivos de gran escala evidencia un cambio de enfoque: de priorizar exclusivamente la infraestructura física a fortalecer también la infraestructura social.

Además de ampliar el acceso de la población a servicios culturales y recreativos, se espera que estas inversiones generen efectos multiplicadores en la economía, refuercen la proyección internacional de Vietnam, sienten las bases para acoger grandes eventos y consoliden un ecosistema cultural y deportivo de alcance mundial en la nueva era, añadió.

En consonancia con la Resolución n.º 80-NQ/TW, el período 2026-2031 deberá centrarse en el desarrollo de las industrias y servicios culturales, el fortalecimiento de las instituciones y la infraestructura creativa, la modernización de la formación, la investigación y el desarrollo, así como la proyección de la imagen nacional y la diplomacia cultural en las redes creativas globales./.