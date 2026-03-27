Resolución 72 refuerza el acceso equitativo a la salud y al deporte en Vietnam

Foto ilustrativa. Foto: Minh Quyet - VNA

La Resolución 72-NQ/TW del Buró Político, emitida el 9 de septiembre de 2025, marca un hito al reafirmar la atención prioritaria del Partido y del Estado de Vietnam a la salud de la población.

El documento establece que esta labor es responsabilidad de todo el sistema político, de la sociedad en su conjunto y de cada ciudadano, y la define como un objetivo clave del sector de Educación Física y Deportes para mejorar la condición física y la estatura de los vietnamitas.

La Resolución sitúa a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, garantizando un acceso pleno y equitativo a los servicios sanitarios, con especial prioridad para niños, personas de bajos recursos y beneficiarios de políticas sociales, así como la igualdad de género. Al mismo tiempo, subraya el principio de que “prevenir es mejor que curar”, promoviendo estilos de vida saludables en los que la práctica deportiva desempeña un papel esencial para elevar la salud pública.

Para materializar estos objetivos, el texto plantea una serie de tareas y soluciones concretas, entre ellas, reforzar la divulgación para aumentar la conciencia y la responsabilidad individual en el cuidado de la salud, así como construir una “cultura de la salud” en toda la sociedad. De forma paralela, el Estado prioriza la planificación, la inversión y la mejora de la eficiencia de las instalaciones deportivas y culturales públicas, con el fin de ampliar el acceso en todas las regiones del país.

Asimismo, la Resolución exige la implementación efectiva de programas y estrategias nacionales orientados a mejorar la capacidad intelectual, la condición física, la estatura y la esperanza de vida de la población, junto con la Estrategia Nacional de Nutrición y el Programa de Salud Escolar. En este contexto, la educación física en las escuelas continuará fortaleciéndose mediante la integración práctica y adecuada de contenidos sobre salud y nutrición.

Según Nguyen Huu Hung, jefe del Departamento de Educación Física de la Universidad de Educación Física y Deportes de Bac Ninh, se está impulsando la aplicación de avances científicos y tecnológicos para diseñar ejercicios adaptados a la condición física de los vietnamitas. Estas rutinas, ajustadas a las características psicológicas y fisiológicas de cada grupo etario, contribuyen a mejorar la calidad de la educación física, el desarrollo de la estatura, la resistencia y la prevención de enfermedades.

Por su parte, el director general de la Autoridad de Deportes de Vietnam, Nguyen Danh Hoang Viet, destacó que, gracias a la atención del Partido y del Estado, el deporte nacional dispone de condiciones favorables para su desarrollo. La estabilidad socioeconómica y la integración internacional facilitan el acceso a métodos de entrenamiento modernos, tecnologías avanzadas y modelos de gestión profesional.

En paralelo, el movimiento deportivo de masas continúa expandiéndose y atrae a amplios sectores de la población, especialmente jóvenes, estudiantes, fuerzas armadas, agricultores y personas mayores. La campaña “Toda la población practica ejercicio siguiendo el ejemplo del Presidente Ho Chi Minh” se desarrolla de forma generalizada, junto con iniciativas como el Día Olímpico de Carrera por la Salud, maratones, programas de natación segura y torneos de fútbol y voleibol.

Al mismo tiempo, el deporte de alto rendimiento mantiene resultados destacados en competiciones regionales e internacionales como los Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games), los Juegos Asiáticos (ASIAD) y los Juegos Olímpicos, lo que reafirma la posición de Vietnam. Según datos oficiales, en 2025 más del 38% de la población practicaba deporte de manera regular y el 28,3% de los hogares cumplía el estándar de “familia deportiva”.

Nguyen Manh Thang, presidente de la Asociación de Medicina Deportiva de Vietnam, afirmó que la Resolución 72 refleja una visión estratégica a largo plazo para mejorar la salud integral de la población. En este sentido, la entidad promueve la creación de filiales locales para asesorar, evaluar el estado de salud y diseñar programas de ejercicio adecuados, contribuyendo a elevar la conciencia sobre la práctica segura y la prevención de lesiones.

Se espera que las orientaciones y soluciones contempladas en la Resolución impulsen el desarrollo sostenido del movimiento deportivo, respondan a las demandas de la población y contribuyan a construir un Vietnam más saludable y sostenible en el futuro./.