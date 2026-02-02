Resolución 72: Oportunidad para reestructurar sistema de salud de Vietnam

Tokio (VNA) - La Resolución 72-NQ/TW del Buró Político tiene como objetivo mejorar la protección y atención de la salud de la población, abriendo una oportunidad para reestructurar el sistema de salud de Vietnam hacia un modelo más moderno y sostenible.

Médicos militares realizan ultrasonido a residentes de la localidad de Dong Dang, provincia de Lang Son. (Foto: VNA)

Así lo afirmó el doctor Pham Nguyen Quy, jefe del Departamento de Oncología Médica en el Hospital Central Kyoto Minire (Japón), en declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio.

El reconocido experto en oncología ha realizado importantes contribuciones al campo y al fortalecimiento del intercambio de conocimientos entre los médicos vietnamitas dentro y fuera del país.

Según el especialista, la Resolución 72 pone un fuerte énfasis en garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud, especialmente para las comunidades más vulnerables, como las zonas rurales y los grupos de bajos recursos.

Entre los objetivos clave se encuentran la mejora de la esperanza y calidad de vida, así como la atención integral tanto física como mental. Este enfoque es especialmente relevante dada la tendencia al envejecimiento de la población en Vietnam, acompañada del aumento de enfermedades no transmisibles y cáncer.

La resolución también subraya la importancia de fortalecer la red de atención primaria, con mayores inversiones en recursos humanos y financieros para las estaciones de salud, además de promover el uso de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, junto con la creación de un sistema de seguros de salud más sostenible.

Nguyen Quy considera que los médicos y científicos vietnamitas que trabajan en el extranjero pueden aportar valiosas experiencias en la formulación de políticas, la organización del sistema de salud, la atención primaria, la prevención de enfermedades y la gestión de enfermedades crónicas.

Además, estos profesionales pueden apoyar programas de capacitación para el personal de salud local y facilitar la participación de los establecimientos médicos de Vietnam en ensayos clínicos internacionales.

A partir de su experiencia en Japón, el experto destaca que Vietnam podría aprender del modelo japonés de seguro de salud universal. El país del Sol Naciente implementó este sistema hace varias décadas, lo que garantiza que toda la población pueda acceder a servicios médicos de calidad a un costo razonable. La atención primaria en Japón es fundamental, y el sistema fomenta el uso de los servicios de salud locales a través de mecanismos como tarifas más altas para consultas en hospitales grandes o la necesidad de una referencia médica previa.

Recomienda que Vietnam aumente la proporción de su Producto Interno Bruto (PIB) destinada a la atención sanitaria y refuerce el principio de cobertura universal del seguro de salud.

También destaca la necesidad de fortalecer la atención primaria, incluida la atención paliativa y al final de la vida. Además, sugiere que la mejora del apoyo a los grupos más vulnerables debe ir acompañada de un control de los costos, el desarrollo de historiales médicos electrónicos y una gestión más eficiente de las enfermedades crónicas en la comunidad. Estos objetivos sólo podrán lograrse con un alto nivel de consenso entre los diferentes sectores y con estrategias que incluyan la formación de personal sanitario altamente cualificado.

En relación con el cáncer, reitera que Vietnam podría participar en ensayos clínicos multicéntricos en la región y comenzar a desarrollar capacidades locales para la producción de productos biológicos y farmacéuticos.

A largo plazo, Nguyen Quy asegura que para construir un sistema de salud sostenible capaz de adaptarse al envejecimiento de la población, enfrentar nuevas pandemias y satisfacer la demanda de atención médica de alta calidad, Vietnam debe centrarse en fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades.

También es fundamental realizar inversiones estratégicas en recursos humanos, impulsar la digitalización, construir un sistema de grandes bases de datos y reformar los mecanismos financieros para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La ampliación de la cooperación internacional con socios estratégicos en áreas como cáncer, enfermedades cardiovasculares, geriatría y enfermedades infecciosas se considera una de las soluciones clave para cumplir los objetivos establecidos en la Resolución 72 en los próximos años./.