Resolución 70-NQ/TW abre oportunidad estratégica para desarrollo energético de provincia de Khanh Hoa

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La Resolución N.º 70-NQ/TW del Buró Político sobre la garantía de la seguridad energética nacional hasta 2030 con una visión hacia 2050, se presenta como una "oportunidad de oro" para que la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa aproveche al máximo su potencial y ventajas actuales.

La aldea de Vinh Truong, en la comuna de Phuoc Dinh, provincia de Khanh Hoa, se encuentra dentro del área planificada para la central nuclear Ninh Thuan 1. (Foto: VNA)

Khanh Hoa, con su extensa línea costera y múltiples áreas propicias para el desarrollo de energía eólica y solar, posee un entorno ideal para estos sectores. Además, su infraestructura, que incluye puertos marítimos, zonas económicas y parques industriales, está recibiendo inversiones sincronizadas, lo que facilita la integración de la provincia en la cadena de valor del sector energético.

La fusión con la antigua provincia de Ninh Thuan ha abierto nuevas perspectivas de desarrollo para Khanh Hoa, que aspira a convertirse en un centro de energía limpia y renovable del país. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, la región sur de Khanh Hoa tiene el mayor potencial eólico y solar del país, con una velocidad media del viento de 7,25 metros por segundo a 65 metros de altura, pocas tormentas y vientos estables durante 10 meses al año.

La subestación de 220 kilovatios de Ninh Phuoc y sus líneas de transmisión, en la comuna de Phuoc Huu, evacuan la capacidad de las energías renovables del sur de Khanh Hoa y se conectan con las líneas de transmisión de la zona Centro-Sur. (Foto: VNA)

El Instituto de Energía (Ministerio de Industria y Comercio) también destaca a Khanh Hoa como una de las zonas con mayores ventajas para el desarrollo de energías renovables, gracias a su gran número de horas de sol, que varía entre 2.500 y 3.100 horas anuales, las más altas del país.

Gracias a su ubicación geográfica estratégica, que conecta la región del Sudeste con la Altiplanicie Occidental y la zona Centro-Sur a través de importantes rutas como la Carretera Nacional 1, la autopista Norte-Sur, el ferrocarril Norte-Sur y la Carretera Nacional 27, Khanh Hoa se beneficia de una infraestructura que facilita su desarrollo económico y energético.

Según Tran Tho Dat, de la Universidad Nacional de Economía, el clima cálido y seco, la gran cantidad de horas de sol, la velocidad constante del viento y la disponibilidad de terrenos amplios otorgan a la provincia una ventaja competitiva para proyectos eólicos y solares de gran escala, incluidos los relacionados con la producción de hidrógeno verde.

En la actualidad, el sur de Khanh Hoa alberga 57 proyectos de energía renovable en funcionamiento, con una capacidad superior a 3.749 megavatios (MW) y una producción eléctrica de aproximadamente 8,7 mil millones de kilovatios hora (kWh), lo que representa el 6,69% de la producción total de energía renovable en Vietnam. Estos proyectos contribuyen de manera significativa al desarrollo socioeconómico y a la transformación de la estructura económica de la provincia.

Además de las energías renovables, la energía nuclear se considera una estrategia clave a largo plazo para asegurar la seguridad energética del país. Khanh Hoa es la única provincia seleccionada para la construcción de dos centrales nucleares con una capacidad total de 4.000 MW, ubicadas en las comunas de Phuoc Dinh y Vinh Hai.

Según el Plan Eléctrico VIII y sus ajustes, se prevé que Khanh Hoa incorpore cerca de 17 gigavatios (GW) de nuevas fuentes de energía, lo que elevaría su capacidad total a unos 24 GW. Para el período 2025-2030, se desarrollarán 22 proyectos eólicos (1.893 MW), 40 proyectos solares (2.368 MW), así como hidroeléctricas y centrales de bombeo (2.581 MW). Para el período 2031-2035, se agregarán 38 proyectos solares (3.898 MW). Estos proyectos estarán principalmente ubicados en las zonas de Ninh Hoa-Van Phong, Cam Ranh y Bac Ai.

Además, se fomentan inversiones en soluciones de almacenamiento de energía, como las centrales hidroeléctricas de bombeo, baterías de almacenamiento, gas natural licuado e hidrógeno verde. La Central Hidroeléctrica de Bombeo Bac Ai, con una capacidad de 1.200 MW, se espera que ponga en marcha su primera unidad a finales de 2029, contribuyendo a la regulación de la carga eléctrica.

Khanh Hoa desempeña un papel clave tanto como generador de energía como centro estratégico de transmisión a través de las líneas de 500 kV, lo que le permite suministrar electricidad a la región Centro-Sur, la Altiplanicie Occidental y al resto del país. Con fuentes de energía sostenibles, la provincia tiene el potencial de desarrollar cadenas económicas e industriales, así como servicios logísticos relacionados con la energía, vinculados a la producción de hidrógeno verde y amoniaco verde, y a la construcción de puertos marítimos y parques industriales.

Gracias a sus condiciones climáticas excepcionales y su ubicación privilegiada, Khanh Hoa cuenta con las ventajas necesarias para convertirse en un centro clave de energía renovable y formar un ecosistema moderno de industria y servicios energéticos, consolidando su posición dentro de la estrategia de desarrollo energético sostenible de Vietnam./.