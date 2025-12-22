Resolución 57: Vietnam impulsa ciencia, tecnología e innovación como motores de crecimiento

Hanoi (VNA) – La Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, fechada el 22 de diciembre de 2024, afirma claramente el papel decisivo de la ciencia, la tecnología y la innovación como base para mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad económica en la próxima etapa de desarrollo del país.



La provincia de Kien Giang se centra en invertir en el desarrollo de infraestructura para la transformación digital, aplicando con fuerza y ​​de forma pionera las tecnologías y los datos digitales en todos los ámbitos, con la firme determinación de implementar la estrategia de desarrollo de la Transformación Digital Nacional para el período 2022-2025, con visión a 2030. Foto: VNA



Para llevar la resolución a la práctica, han surgido numerosos nuevos modelos, enfoques innovadores han demostrado su eficacia y aplicaciones altamente viables han sido adoptadas por la comunidad. Todos los esfuerzos se orientan hacia el objetivo general de garantizar que nadie quede rezagado en la era de la innovación y la transformación digital.



Un fuerte giro de una mentalidad de gestión a una de facilitación



Como organismo regulador clave del Estado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología asume la responsabilidad de “allanar el camino”, guiado por un espíritu coherente de transición desde una mentalidad centrada en la gestión hacia otra orientada a la facilitación; de la “gestión basada en insumos” a la “evaluación basada en resultados”; y de una inversión fragmentada a un enfoque concentrado en tecnologías estratégicas.



En consonancia con las directrices del Partido y del Estado para construir una administración pública profesional, moderna, abierta y transparente, que sitúe a los ciudadanos y las empresas en el centro de la prestación de servicios, esta cartera puso en marcha el 19 de diciembre una ventanilla única centralizada. Esta unidad no solo recibe y devuelve los trámites administrativos, sino que también actúa como punto focal unificado para contribuir a la estandarización de procesos, la reducción de los plazos de tramitación y el fortalecimiento de la rendición de cuentas entre los departamentos ministeriales.



Una característica clave es la integración digital completa para la presentación, el procesamiento y el seguimiento de los expedientes, con el sistema del Ministerio conectado al Portal Nacional de Servicios Públicos y a bases de datos especializadas. Los procedimientos están estandarizados y publicados, lo que permite a los usuarios supervisar el progreso en tiempo real.



Otro aspecto destacado es su capacidad para supervisar, controlar y medir la responsabilidad en la gestión de los trámites administrativos.



Aprovechando la ola de digitalización nacional, el Comité Central de la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV) ha modernizado sus operaciones priorizando la tecnología y los servicios centrados en sus afiliadas. Esto condujo al lanzamiento de la aplicación “Mujeres Vietnamitas”, una plataforma digital que ofrece a las féminas acceso en cualquier momento a información, habilidades y conocimientos.



En su fase piloto, la aplicación se centra en funciones prácticas y cotidianas: actualizaciones en tiempo real de la UMV, contenidos para el desarrollo de habilidades y una biblioteca digital vinculada a la campaña “Alfabetización digital para todos”. Herramientas interactivas como preguntas y respuestas, consultas y chats fomentan el apoyo comunitario, el intercambio de experiencias y el crecimiento colectivo.



La plataforma también está desarrollando gradualmente un sistema unificado de gestión de membresía para estandarizar los datos y construir un ecosistema digital conectado desde el nivel central hasta el de base. Actualmente está disponible en Google Play (Android) y App Store (iOS).



La innovación, clave para transformar las localidades en la era digital



La ciudad de Can Tho, en el delta del Mekong, sigue reafirmando su determinación de acelerar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, vinculando estrechamente estos esfuerzos con el sector privado y situando a las empresas en el núcleo de su ecosistema. El objetivo es permitir que las firmas impulsen la investigación, la adopción tecnológica y la transformación para lograr una mayor productividad, calidad y competitividad.



Durante la Semana de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital de Can Tho 2025, se firmaron ocho memorandos estratégicos de entendimiento sobre cooperación, que abren oportunidades en investigación, transferencia tecnológica y comercialización, al tiempo que refuerzan los vínculos entre el Estado, los científicos y las empresas. El evento también generó más de 500 encuentros empresariales, allanando el camino para proyectos conjuntos y la aplicación práctica de la investigación.



Los resultados de este evento contribuirán a perfeccionar mecanismos y políticas, fortalecer los vínculos tripartitos, fomentar las empresas emergentes y promover la digitalización sectorial, con el objetivo de consolidar a Can Tho como un polo de ciencia, tecnología e innovación en el delta del Mekong.



En la provincia sureña de Tay Ninh, las autoridades también han respondido a la Resolución 57 mediante la promulgación de políticas de apoyo para que las empresas y entidades impulsen la ciencia, la tecnología y la innovación hasta 2030./.