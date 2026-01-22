Resolución 57: Una visión estratégica para posicionar a Vietnam a la vanguardia de la tecnología cuántica

Tran Dang Bao An con una colega del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido (NPL). Foto: VNA

La inclusión de la tecnología cuántica en la Resolución n.º 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, que aborda los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, refleja la visión proactiva de Vietnam para adelantarse a las tendencias globales.



Este enfoque llega en un momento clave, cuando potencias económicas como Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el Reino Unido y China están invirtiendo fuertemente en este campo, según un experto vietnamita en tecnología cuántica radicado en el Reino Unido.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en el Reino Unido, el Dr. Tran Dang Bao An, investigador principal del Laboratorio Nacional de Física (NPL) del Reino Unido, expresó su confianza en la viabilidad de la Resolución 57, destacando su profunda trascendencia y visión estratégica.



Según él, la resolución refleja la firme voluntad política y la visión de futuro del Partido y el Estado, generando un nuevo impulso para el desarrollo socioeconómico de Vietnam en el futuro cercano.



Tran Dang Bao An explicó que el desarrollo de la tecnología cuántica se centra actualmente en tres pilares principales: computación cuántica, comunicación cuántica y detección y metrología cuánticas.



Muchos países han comenzado a pasar de la investigación básica a aplicaciones prácticas y comercialización, con un incremento de la inversión pública y la movilización de capital privado.



Citó ejemplos como Estados Unidos, la UE y el Reino Unido, que han lanzado programas y estrategias nacionales cuánticas a gran escala con horizontes a largo plazo. Solo en los últimos cinco años, la UE ha invertido unos 12,8 mil millones de dólares en este campo, mientras que el Reino Unido aspira a convertirse en un centro global cuántico a través de su Estrategia Nacional Cuántica de 10 años.



En cuanto a Vietnam, evaluó que participar en la carrera global de la tecnología cuántica ofrece una oportunidad no solo para alcanzar a los países avanzados, sino también para crear un nuevo valor y establecer una base sólida para la aplicación de tecnologías cuánticas en áreas clave como la ciberseguridad, la computación de alto rendimiento, los materiales avanzados, la biomedicina y la detección.



Más allá de ser un avance científico, se espera que la tecnología cuántica impulse la seguridad nacional y la innovación económica en la próxima década. Por ello, el experto enfatizó que Vietnam debe fomentar activamente la investigación y comenzar a implementar esta tecnología en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana, especialmente en áreas cruciales como la ciberseguridad y la economía digital.



No obstante, reconoció los desafíos significativos que enfrenta Vietnam. La tecnología cuántica requiere una inversión sustancial, implica altos riesgos y está sujeta a una competencia global intensa.



Además, la infraestructura y los recursos humanos en este campo son aún incipientes en Vietnam, con una brecha considerable en comparación con los países desarrollados. Por ello, sugirió que Vietnam formule con prontitud un programa nacional de tecnología cuántica con una visión clara y una hoja de ruta estratégica.



A partir de su experiencia y su investigación en el Reino Unido, el experto presentó un conjunto de recomendaciones políticas adaptadas al nivel de desarrollo y los recursos nacionales de Vietnam. Entre ellas, destacó la necesidad de priorizar la inversión en laboratorios cuánticos clave para establecer un Centro Nacional de Investigación Cuántica, desarrollar programas de capacitación a largo plazo para recursos humanos, construir un ecosistema de innovación que apoye la creación mediante entornos de pruebas regulatorios y fondos de inversión específicos, y fortalecer la cooperación internacional con instituciones de investigación líderes a nivel mundial.



También resaltó la importancia de centrarse en áreas estratégicas seleccionadas, como las redes de comunicación cuántica y la detección cuántica, para permitir aplicaciones prácticas tempranas en áreas clave como las comunicaciones seguras, la banca de alta seguridad y la atención médica./.